EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украина сплотилась вокруг Зеленского после нападок Трампа

13:44 20.02.2025

Украинские политики, в том числе и оппозиционные, поддержали президента Украины Владимира Зеленского после нападок Дональда Трампа. Вчера президент США назвал Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов». Издание Politico собрало мнения представителей украинских партий, главы движения наблюдателей за выборами и региональных чиновников. 

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала: «Украина — суверенное государство! Владимир Зеленский — Президент Украины. Законно, пока не избран другой. Только украинцы имеет право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет!»

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

Председатель движения «ОПОРА», которое занимается наблюдением на украинских выборах, Ольга Айвазовская заявила, что ее команда готовится к послевоенным выборам. «Выборам нужны безопасность и гарантии», — подчеркнула наблюдатель.

Депутат от возглавляемой Петром Порошенко «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала высказывания Трампа «неприемлемыми». Депутат обвинила Трампа в попытке достичь мирного соглашения «путем полного удовлетворения желаний Путина».

Зеленский не комментировал вчерашние нападки Трампа напрямую. Однако вскоре после заявления президента США про «комика» и «диктатора» и реакции мировых лидеров Зеленский написал у себя в твиттере «Спасибо вам за поддержку».

Главные союзники Украины
Главные союзники Украины
Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России
Политика4 минуты чтения

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал слова Трампа про «диктатора без выборов» «неправильными и опасными». Президент Чехии Петр Павел обвинил Трампа в «незаурядном цинизме» и напомнил, что «пятая часть страны оккупирована». Также Зеленского поддержали президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер консервативной партии Кеми Баненок, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие политики.

В 2023 году все фракции Верховной Рады Украины выступили против проведения выборов во время войны. В совместном заявлении они согласились, что «будущие свободные и честные национальные выборы проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования