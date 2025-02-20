Украина сплотилась вокруг Зеленского после нападок Трампа

Украинские политики, в том числе и оппозиционные, поддержали президента Украины Владимира Зеленского после нападок Дональда Трампа. Вчера президент США назвал Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов». Издание Politico собрало мнения представителей украинских партий, главы движения наблюдателей за выборами и региональных чиновников.
Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала: «Украина — суверенное государство! Владимир Зеленский — Президент Украины. Законно, пока не избран другой. Только украинцы имеет право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет!»
Председатель движения «ОПОРА», которое занимается наблюдением на украинских выборах, Ольга Айвазовская заявила, что ее команда готовится к послевоенным выборам. «Выборам нужны безопасность и гарантии», — подчеркнула наблюдатель.
Депутат от возглавляемой Петром Порошенко «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала высказывания Трампа «неприемлемыми». Депутат обвинила Трампа в попытке достичь мирного соглашения «путем полного удовлетворения желаний Путина».
Зеленский не комментировал вчерашние нападки Трампа напрямую. Однако вскоре после заявления президента США про «комика» и «диктатора» и реакции мировых лидеров Зеленский написал у себя в твиттере «Спасибо вам за поддержку».
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал слова Трампа про «диктатора без выборов» «неправильными и опасными». Президент Чехии Петр Павел обвинил Трампа в «незаурядном цинизме» и напомнил, что «пятая часть страны оккупирована». Также Зеленского поддержали президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер консервативной партии Кеми Баненок, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие политики.
В 2023 году все фракции Верховной Рады Украины выступили против проведения выборов во время войны. В совместном заявлении они согласились, что «будущие свободные и честные национальные выборы проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов».