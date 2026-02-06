EN
Криминал

Экс-супругу российского миллиардера заподозрили в вымогательстве

2 минуты чтения 18:40

Истринский городской суд Московской области арестовал Алию Галицкую — бывшую супругу предпринимателя и экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого. Ее подозревают в вымогательстве более 150 миллионов долларов у бывшего мужа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Подмосковья.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Галицкой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 163 УК России, то есть вымогательство в особо крупном размере.

По версии следствия, Галицкая действовала не одна, а вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Она неоднократно требовала от бизнесмена 150 миллионов долларов в переписках, по телефону и во время личных встреч. При этом угрожала распространить некую информацию, которая потенциально может нанести ущерб его деловой репутации.

Александр и Алия Галицкие развелись в марте 2025 года, после чего между бывшими супругами начались публичные конфликты. Так, по данным телеграм-канала Baza, Алия Галицкая обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, в том числе инвестиционных счетов бывшего мужа. В рамках этого разбирательства суд арестовал имущество Александра Галицкого на сумму около 435 миллионов рублей, включая квартиру на Патриарших прудах, два машино-места, загородный дом и апартаменты в клубном комплексе «Тургенев».

Еще один спор касается двух несовершеннолетних детей Галицких. После развода они проживали с матерью в Подмосковье, однако Алия утверждала, что весной 2025 года бывший муж забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. После этого она обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Позднее Александр Галицкий подал в Пресненский суд Москвы иск об определении места жительства детей и взыскании алиментов с бывшей жены. В заявлении он просил разрешить дочерям проживать с ним. При этом Галицкий указывал, что рассчитывает на получение трети ежемесячного дохода бывшей супруги до достижения совершеннолетия старшей дочерью и четверти дохода — до исполнения 18 лет младшей.

