Бывший топ-менеджер «Альфа-банка» потребовал алименты от бывшей жены

Бывший член совета директоров «Альфа-банка» миллиардер Александр Галицкий через суд потребовал со своей бывшей супруги Алии Галицкой алименты на содержание несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.

По данным агентства, Галицкий обратился с иском в Пресненский суд Москвы. В своем заявлении он попросил определить место проживания двух несовершеннолетних дочерей с ним, отметив их «большую привязанность к отцу», а также «взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке».

При этом Галицкий уточнил, что хочет получать треть ежемесячного дохода бывшей жены до наступления совершеннолетия старшей дочери и четверть — пока 18 лет не исполнится младшей.

Алия и Александр Галицккие развелись в марте этого года. У их дочерей есть гражданство России и США. При этом, согласно решению Верховного суда Калифорнии, несовершеннолетние дети бывших супругов должны жить с их матерью.

С тех пор Галицкая жила вместе с детьми в Подмосковье. Однако, по ее словам, в конце мая ее бывший муж забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. После этого мать девочек обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, заявив о похищении детей. В свою очередь, аппарат Москальковой направил запрос о проверке этой информации в МВД.

Адвокат Галицкой Рубен Маркарьян рассказал, что ей удалось узнать, где находятся дочери, и встретиться с ними в Швейцарии. Однако, по его словам, она не смогла забрать девочек в Россию, так как документы детей находятся у Галицкого.