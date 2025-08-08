EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Бывший топ-менеджер «Альфа-банка» потребовал алименты от бывшей жены

2 минуты чтения 08:51

Бывший член совета директоров «Альфа-банка» миллиардер Александр Галицкий через суд потребовал со своей бывшей супруги Алии Галицкой алименты на содержание несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы. 

По данным агентства, Галицкий обратился с иском в Пресненский суд Москвы. В своем заявлении он попросил определить место проживания двух несовершеннолетних дочерей с ним, отметив их «большую привязанность к отцу», а также «взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке». 

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

При этом Галицкий уточнил, что хочет получать треть ежемесячного дохода бывшей жены до наступления совершеннолетия старшей дочери и четверть — пока 18 лет не исполнится младшей.  

Алия и Александр Галицккие развелись в марте этого года. У их дочерей есть гражданство России и США. При этом, согласно решению Верховного суда Калифорнии, несовершеннолетние дети бывших супругов должны жить с их матерью. 

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

С тех пор Галицкая жила вместе с детьми в Подмосковье. Однако, по ее словам, в конце мая ее бывший муж забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. После этого мать девочек обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, заявив  о похищении детей. В свою очередь, аппарат Москальковой направил запрос о проверке этой информации в МВД.

Адвокат Галицкой Рубен Маркарьян рассказал, что ей удалось узнать, где находятся дочери, и встретиться с ними в Швейцарии. Однако, по его словам, она не смогла забрать девочек в Россию, так как документы детей находятся у Галицкого. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования