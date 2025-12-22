Генерал-лейтенант погиб во время взрыва автомобиля в Москве

Ранним утром 22 декабря во дворе одного из домов на юге Москвы взорвался автомобиль, внутри которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он погиб от полученных травм. Об этом сообщил Следственный комитет.

По информации СК, под днищем автомобиля, в котором находился Сарваров, было заложено взрывное устройство. «Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении следователей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч.2 ст.105 УК) и «незаконный оборот взрывчатых веществ» (ст. 222.1 УК). Криминалисты продолжают осмотр места происшествия.

Инцидент произошел на улице Ясеневой. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot писал, что жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв около 6:50 утра. Позже, как выяснилось, на парковке около одного из домов взорвался автомобиль марки Kia Sorento в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По информации телеграм-канала «112», в момент взрыва Сарваров был заблокирован в автомобиле.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщал, что водитель успел проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв. Осколками, как отмечалось, были повреждены, как минимум, семь машин.



«Агентство» со ссылкой на собственный анализ пишет, что место инцидента находится рядом с домом, в котором прописан Сарваров, и в 150 метрах от дома, в котором проживают сразу несколько сотрудников ГРУ.

РИА «Новости» обратило внимание, что погибший генерал-лейтенант был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», авторы которого публикуют личные данные людей, причастных, по их мнению, к российской агрессии против Украины. Официально интернет-ресурс не имеет отношения к украинским госструктурам.

На сайте Сарварова называют «российским военным преступником» и «участником военного нападения фашистской России на Украину 24.02.2022». Сообщается, что он «причастен к геноциду украинского народа, путем организации и проведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры».

Персональные данные генерал-лейтенанта были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

