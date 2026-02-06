EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Конфета со взрывчаткой взорвалась во рту трехлетнего ребенка

2 минуты чтения 12:47

В Индии трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как у нее во рту взорвался замаскированный под конфету предмет. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастхан. Сообщается, что девочка пришла в продуктовый магазин вместе со своей шестилетней сестрой, чтобы купить сладости. По словам родственников, владелец лавки передал ребенку предмет, внешне похожий на конфету, который оказался взрывным устройством.

После того как девочка положила предмет в рот и начала его жевать, произошел взрыв. В результате ребенок получил серьезные травмы челюсти и щеки, началось сильное кровотечение. Девочка потеряла сознание и была срочно доставлена в больницу, где ей провели экстренную операцию. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей, уточняет издание.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

После произошедшего родственница девочки обратилась в полицию. Владелец магазина был задержан для допроса, однако он отрицает свою вину и настаивает, что ребенок получил травмы в результате падения на разбитое стекло. Силовики, в свою очередь, указывают, что характер повреждений свидетельствует о взрыве. По факту инцидента сейчас проводится расследование с участием криминалистических и баллистических экспертов. По итогам проверки будет принято решение о возможных обвинениях.

Ранее в подмосковном городе Красногорске девятилетний мальчик лишился нескольких пальцев в результате взрыва на детской площадке. По информации СМИ, это произошло в момент, когда он попытался поднять лежавшую рядом пачку денег. Ребенка госпитализировали с ампутацией нескольких пальцев. Связанный с силовыми структурами телеграм-канал Mash утверждает, что в больнице мальчик рассказал медикам, что поднял десятирублевую купюру, после чего раздался взрыв. В сети также появились фотографии фрагмента предполагаемого самодельного взрывного устройства. По информации источников, оно было начинено гвоздями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»