Конфета со взрывчаткой взорвалась во рту трехлетнего ребенка

В Индии трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как у нее во рту взорвался замаскированный под конфету предмет. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастхан. Сообщается, что девочка пришла в продуктовый магазин вместе со своей шестилетней сестрой, чтобы купить сладости. По словам родственников, владелец лавки передал ребенку предмет, внешне похожий на конфету, который оказался взрывным устройством.

После того как девочка положила предмет в рот и начала его жевать, произошел взрыв. В результате ребенок получил серьезные травмы челюсти и щеки, началось сильное кровотечение. Девочка потеряла сознание и была срочно доставлена в больницу, где ей провели экстренную операцию. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей, уточняет издание.

После произошедшего родственница девочки обратилась в полицию. Владелец магазина был задержан для допроса, однако он отрицает свою вину и настаивает, что ребенок получил травмы в результате падения на разбитое стекло. Силовики, в свою очередь, указывают, что характер повреждений свидетельствует о взрыве. По факту инцидента сейчас проводится расследование с участием криминалистических и баллистических экспертов. По итогам проверки будет принято решение о возможных обвинениях.

Ранее в подмосковном городе Красногорске девятилетний мальчик лишился нескольких пальцев в результате взрыва на детской площадке. По информации СМИ, это произошло в момент, когда он попытался поднять лежавшую рядом пачку денег. Ребенка госпитализировали с ампутацией нескольких пальцев. Связанный с силовыми структурами телеграм-канал Mash утверждает, что в больнице мальчик рассказал медикам, что поднял десятирублевую купюру, после чего раздался взрыв. В сети также появились фотографии фрагмента предполагаемого самодельного взрывного устройства. По информации источников, оно было начинено гвоздями.