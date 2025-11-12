СМИ: мальчику оторвало пальцы при взрыве у детской площадки

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик лишился нескольких пальцев из-за взрыва, который раздался, когда он попытался поднять пачку денег, лежавшую рядом с детской площадкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть». Официального подтверждения этой информации нет.

По данным «Вестей», взрыв произошел на Пионерской улице, сейчас место происшествия оцеплено, там работают следователи и взрывотехники. Ребенок госпитализирован с ампутацией нескольких пальцев. Связанный с силовиками телеграм-канал Mash утверждает, что в больнице мальчик сообщил медикам, что поднял десятирублевую купюру, после чего раздался взрыв.

Также Mash опубликовал, как утверждается, фотографии фрагмента самодельного взрывного устройства и разорванной десятирублевой купюры. Со ссылкой на друга семьи мальчика канал пишет, что снаряд якобы был начинен гвоздями. По данным Mash, врачи пытаются восстановить его пальцы.

Также в красногорских телеграм-чатах начало распространяться голосовое сообщение местного тренера по борьбе Владимира Шарупича, который утверждает, что увидел на улице рядом со своим залом мальчика по имени Глеб 2015 года рождения. По его словам, ребенок шел на тренировку по кикбоксингу, попытался поднять деньги и подорвался на мине-ловушке. Также Шарупич сообщил, что его старший сын помогал перенести пострадавшего в скорую помощь.

Телеграм-каналу «Осторожно, новости» Шарупич сказал, что ничего не знает о взрывном устройстве. «Одна рука в крови. На другой руке надета шапка. Стоит карета скорой помощи. Мы подошли поинтересоваться, нужна ли помощь. Помогли перенести на носилки», — рассказал тренер об увиденном. Он призвал родителей убедить своих детей не поднимать предметы на улице.