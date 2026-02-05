СМИ рассказали о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

Советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн 3 февраля «незаметно» посетил Москву и встретился с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Об этом сообщают L’Express, Reuters и Bloomberg.

Этот визит не анонсировали ни французская, ни российская сторона — Париж официально не подтверждал визит Бонна в столицу России. По данным источников журналистов, Франция пытается вернуться в процесс обсуждения условий мира между Россией и Украиной.

Bloomberg сообщает, что Бонн прибыл в Москву, чтобы донести до Кремля мысль о том, что европейские страны хотят участвовать в переговорах об обеспечении безопасности в Европе и не будут подписывать какие-либо соглашения по Украине «просто так».

Власти Франции в ответ на вопрос о визите Бонна сослались на заявление Макрона о необходимости возобновления диалога с Россией и отметили, что обсуждение этой инициативы ведется с уведомлением Украины и других союзников страны.

Источники Bloomberg сообщили, что обсуждение вопросов, поднятых Бонном на встрече с Ушаковым, может возобновиться в дальнейшем, однако не назвали даты, в которые могут состояться следующие визиты советника Макрона.

Возобновить прямой диалог с Кремлем Макрон призвал в середине декабря. Тогда же он заявил, что возобновление дипломатических контактов является неизбежным, даже если усилия США по дипломатическому разрешению российско-украинского конфликта не принесут результата.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к разговору с Макроном при условии, что обе стороны будут стараться понять друг друга и попытаются избежать чтения нотаций. Возобновить прямые контакты с Россией призвали также Латвия и Эстония, эти страны предлагают назначить специального посланника от стран Европы, который будет отвечать за общение с Москвой.