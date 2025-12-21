Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он призвал Европу найти способ возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин готов к диалогу с французским лидером при его заинтересованности в этом. «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал Песков.

Он добавил, что возможные контакты с Макроном должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций. «Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — утверждает Песков.

В июле Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые за три года. В ходе беседы они обсудили войну в Украине и на Ближнем Востоке.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец писал, что телефонный звонок продлился более двух часов. Сообщалось, что Макрон призвал Путина к прекращению огня в Украине «как можно скорее» и заверил, что Франция неизменно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность страны.

На полях саммита НАТО в Гааге в июне Макрон предложил Европе найти возможность установить диалог с Россией. Тогда он заявил, что европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца».

В декабре после окончания первого дня саммита в Брюсселе французский лидер выступил перед журналистами и заявил, что ЕС было бы «полезно» возобновить диалог с Путиным. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — сказал Макрон.

Как сообщал France24, Макрон призвал европейских лидеров найти способы возобновить контакты с Путиным «в ближайшие недели».