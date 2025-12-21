Кремль ответил на призыв Макрона возобновить диалог с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он призвал Европу найти способ возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам Пескова, Путин готов к диалогу с французским лидером при его заинтересованности в этом. «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал Песков.
Он добавил, что возможные контакты с Макроном должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций. «Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — утверждает Песков.
В июле Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые за три года. В ходе беседы они обсудили войну в Украине и на Ближнем Востоке.
Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец писал, что телефонный звонок продлился более двух часов. Сообщалось, что Макрон призвал Путина к прекращению огня в Украине «как можно скорее» и заверил, что Франция неизменно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность страны.
На полях саммита НАТО в Гааге в июне Макрон предложил Европе найти возможность установить диалог с Россией. Тогда он заявил, что европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца».
В декабре после окончания первого дня саммита в Брюсселе французский лидер выступил перед журналистами и заявил, что ЕС было бы «полезно» возобновить диалог с Путиным. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — сказал Макрон.
Как сообщал France24, Макрон призвал европейских лидеров найти способы возобновить контакты с Путиным «в ближайшие недели».