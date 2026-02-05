EN
Евросоюз призвали к прямым переговорам с Россией

2 минуты чтения 02:04 | Обновлено: 02:17

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали возобновить контакты с Кремлем. Для этого политики предлагают назначить специального европейского посланника, сообщает Euronews.

Призыв также поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по назначению спецпосланника уже началась «на техническом уровне». Издание отмечает, что таким образом Европа демонстрирует новый подход к переговорам с Владимиром Путиным — страны Евросоюза добиваются права голоса за столом переговоров между США, Украиной и Россией.

«Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны быть за столом переговоров», — заявила Силиня в интервью Euronews.

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
Политика7 минут чтения

Она предложила на роль спецпосланника по контактам с Кремлем Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Однако Мерц категорически выступил против прямых переговоров с Москвой.

«Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также искать дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас нет за столом переговоров», — добавил Карис.

Euronews отмечает, что Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия поддержали идею начать прямые переговоры с Кремлем, чтобы не зависеть от Белого дома, который на данный момент выступает в роли главного собеседника России. Германия же, напротив, подобную риторику отвергла. Мерц сослался на «максималистские требования» Путина и продолжающиеся обстрелы украинских городов.

Ранее издание Politico объяснило, как изменился подход России к переговорам с Украиной и США по прекращению войны. Теперь во время дипломатических встреч российская делегация якобы проявляет большую «конструктивность». В том числе эта перемена указывает на то, что при удачном стечении обстоятельств война может закончиться этой весной.

