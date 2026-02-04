Риэлтор рассказала о резко подорожавшей квартире Долиной

Бывшая квартира певицы Ларисы Долиной в 2026 году стоит значительно дороже суммы, за которую она была продана Полине Лурье. Об этом KP.ru рассказала риелтор Villagio Realty Алена Радыш.

В 2024 году Долина под давлением мошенников продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров по цене на 80 миллионов рублей ниже рынка — за 112 миллионов. Сейчас эта недвижимость стоит порядка 424,8 миллиона рублей, подсчитала риэлтор.

Она отметила, что на цену недвижимости влияют много факторов: престижность дома, наличие инфраструктуры рядом с ним, ремонт и другие. Квартира в Хамовниках находится в десяти минутах пешком от Парка Горького, но при этом ремонт в ней «морально устарел», отметила Радыш.

За 112 миллионов рублей, по ее словам, можно найти неплохую трех-четырехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Риэлтор добавила, что это будет недвижимость в хороших, но не центральных районах между Садовым и Третьим транспортным кольцо.

За такую сумму можно купить жилье еще дальше от центра, но в «престижных локациях, известных своей экологией, безопасностью и качеством жизни», рассказала Радыш. Там за эти деньги доступны двух-четырехкомнатные квартиры в новостройках комфорт- или бизнес-класса со свежим ремонтом.

Еще один вариант за эти деньги — рассмотреть покупку недвижимости на начальных этапах строительства, подытожила риэлтор.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье под влиянием мошенников. В марте 2025 года суд вернул певице право собственности, оставив покупательницу, которая не была связана с преступниками, без недвижимости и без денег.

Лурье оспорила решение суда, и в конце прошлого года Долину все же выселили из проданной квартиры. В январе певица вывезла свои вещи и передала ключи покупательнице. Позже артистка рассказала, что живет в съемной квартире в хорошем районе столицы.