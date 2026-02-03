Россияне зарезали 94-летнего пенсионера из-за денег

В Челябинске возбудили уголовное дело против двух местных жителей 27 и 28 лет по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов обвинили в убийстве 94-летнего пенсионера, сообщила пресс-служба челябинского Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что два дня назад россияне пришли в квартиру знакомого им пенсионера, чтобы попросить у него денег в долг. «Комсомольская правда» пишет со ссылкой на источник, что пенсионера звали Владимир Дроняев, а с напавшими на него мужчинами он познакомился недавно.

«Получив отказ, один из мужчин нанес потерпевшему не менее пяти ударов предметом по голове, после чего второй причинил ему не менее семи ножевых ударов в область головы и туловища», — говорится в релизе СК.

По версии следователей, пенсионер умер от полученных травм на месте происшествия. «Комсомольская правда» уточняет, что соседка пенсионера нашла его тело в коридоре, заметив незакрытую входную дверь. По данным издания, нападавшие унесли из квартиры Дроняева 40 тысяч рублей и скрылись, но силовикам удалось быстро их задержать.

«Комсомольская правда» также утверждает, что фигуранты уголовного дела уже имеют несколько судимостей, но не уточняет, по каким статьям. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, в ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения — следствие намерено ходатайствовать об отправке фигурантов под арест.

