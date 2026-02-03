EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россияне зарезали 94-летнего пенсионера из-за денег

2 минуты чтения 08:09

В Челябинске возбудили уголовное дело против двух местных жителей 27 и 28 лет по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов обвинили в убийстве 94-летнего пенсионера, сообщила пресс-служба челябинского Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что два дня назад россияне пришли в квартиру знакомого им пенсионера, чтобы попросить у него денег в долг. «Комсомольская правда» пишет со ссылкой на источник, что пенсионера звали Владимир Дроняев, а с напавшими на него мужчинами он познакомился недавно.

«Получив отказ, один из мужчин нанес потерпевшему не менее пяти ударов предметом по голове, после чего второй причинил ему не менее семи ножевых ударов в область головы и туловища», — говорится в релизе СК.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

По версии следователей, пенсионер умер от полученных травм на месте происшествия. «Комсомольская правда» уточняет, что соседка пенсионера нашла его тело в коридоре, заметив незакрытую входную дверь. По данным издания, нападавшие унесли из квартиры Дроняева 40 тысяч рублей и скрылись, но силовикам удалось быстро их задержать.

«Комсомольская правда» также утверждает, что фигуранты уголовного дела уже имеют несколько судимостей, но не уточняет, по каким статьям. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, в ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения — следствие намерено ходатайствовать об отправке фигурантов под арест.

Ранее СМИ сообщили, что житель Омска зарезал свою мать, избил битой других родственников и убил домашнего кота. Партнерше и сестре мужчины удалось спастись — они выпрыгнули из окна. После нападения на семью россиянин пошел «громить квартиры соседей», а затем отправился в городскую больницу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»