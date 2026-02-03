EN
Латвийская больница уволила почти 50 россиян и беларусов

2 минуты чтения 20:24

Больница в латвийском городе Даугавпилс уволила 49 сотрудников с российским и беларусским гражданствами из-за требований закона о национальной безопасности. Об этом сообщило агентство LETA.

Увольнения произошли 31 января. Как пояснили журналистам в Даугавпилсской региональной больнице, законодательство страны запрещает нанимать граждан России и Беларуси в качестве сотрудников объектов критической инфраструктуры страны — к ним, в частности, относится и медучреждение.

Среди уволенных из больницы оказалось 29 человек, которые занимали должности среднего и младшего медицинского персонала, 11 из них достигли пенсионного возраста. Еще 20 человек были работниками хозяйственной службы, в том числе трое — пенсионного возраста.

По поводу еще семи сотрудников с российским или беларусским гражданством были направлены запросы на повторную проверку в Службу государственной безопасности Латвии.

Трудовые отношения с россиянами и беларусами были прекращены на основании статьи трудового кодекса Латвии, предусматривающей немедленное увольнение. Помимо этого, гражданам России и Беларуси не полагается выходное пособие.

В январе 2025 года Министерство внутренних дел Латвии предложило запретить россиянам и беларусам занимать посты в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Летом того же года эти поправки были приняты.

Исключение касается случаев, когда Служба госбезопасности Латвии выдала сотруднику из России или Беларуси отдельное разрешение.

Помимо этого, в 2025 году Латвия ужесточила правила въезда в страну для обладателей виз и ВНЖ других европейских стран. Граждане третьих стран обязаны за 48 часов уведомить власти Латвии о целях своей поездки, продолжительности пребывания, пункте назначения, маршруте и контактных данных.

Также Латвия запретила въезд в страну некоторым россиянам, которые владеют недвижимостью около стратегически важных объектов. Служба государственной безопасности страны объяснила необходимость введения новых ограничений результатами проверок, показавших неназванные риски, которые граждане России создают безопасности Латвии.

