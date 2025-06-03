EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Латвия ввела новые запреты для владеющих недвижимостью в стране россиян

2 минуты чтения 00:16 | Обновлено: 00:17

Власти Латвии запретили въезд в страну некоторым россиянам, которые владеют недвижимостью около стратегически важных объектов. Об этом сообщает Delfi со ссылкой информацию, переданную по латвийскому радио.

Служба государственной безопасности страны объяснила необходимость введения новых ограничений результатами проверок, показавших неназванные риски, которые граждане России создают безопасности Латвии. Журналисты не приводят списка таких объектов, а также не сообщают о примерном числе россиян, которых коснутся новые ограничения.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

Delfi сообщает, что россияне будут вноситься в национальный «черный список». Журналисты не уточнили, коснутся ли ограничения на въезд в страну россиян, имеющих ВНЖ других стран Евросоюза. Они также отмечают, что в марте парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране.

Такие сделки запретят и компаниям, которые контролируются россиянами и беларусами на 25% и более. В этом законопроекте, как сообщает Delfi, также не уточняется, будут ли планируемые ограничения распространяться на обладателей ВНЖ Латвии и других стран ЕС в том числе и на бывших неграждан, которые сдали языковой экзамен и прошли необходимые проверки.

Кремль национализирует «Танчики»
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
Интернет и мемы11 минут чтения

Ранее латвийский парламент одобрил ужесточение правил въезда в страну для обладателей виз и ВНЖ других европейских стран. С 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, к которым относятся россияне и беларусы, должны будут за 48 часов уведомить власти Латвии о целях своей поездки, продолжительности пребывания, пункте назначения, маршруте и контактных данных.

Также въезжающие должны будут предоставить информацию о том, занимали ли их родственники выборные должности, являются ли они действующими или бывшими государственными или муниципальными служащими или работают в настоящий момент или в прошлом в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или дипломатической службе. За непредоставление сведений или за указание ложной информации власти смогут оштрафовать иностранцев на сумму до двух тысяч евро.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования