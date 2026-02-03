Женщина выпрыгнула из окна с двумя детьми под Петербургом

Женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна многоэтажки в Ленинградской области, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 2 февраля, около 7:30 в поселке Новогорелово Ломоносовского района. Женщина выбросилась из окна 16 этажа вместе со своими детьми 2024 и 2025 годов рождения.

«Установлено, что мать от полученных травм скончалась на месте, малолетние госпитализированы с травмами в детскую больницу города Санкт-Петербурга», — рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних детей. В ведомстве отметили, что погибшая — иностранка, ей было 23 года. По имеющимся данным, женщина сначала выбросила из окна своих детей, а затем прыгнула сама.

«Преступный умысел [на убийство двоих своих детей] до конца не довела по независящим от нее обстоятельствам, поскольку детям своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — добавили в Следственном комитете.

В прокуратуре сообщили, что считают возбуждение уголовного дела о покушении на убийство «законным и обоснованным». Ведомство намерено проверить работу местных органов системы профилактики.

Ранее в Ленинградской области нашли тело пропавшего 30 января в Санкт-Петербурге девятилетнего Паши. В похищении и убийстве признался задержанный 2 февраля 38-летний Петр Жилкин. По данным СМИ, на допросе мужчина заявил, что предложил мальчику заплатить за услуги интимного характера.

Ребенок отказался и потребовал заплатить ему 500 тысяч рублей за молчание, говорится в публикациях. После этого, как утверждается, Жилкин убил его и утопил в водоеме.