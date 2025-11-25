СМИ: поставки российской нефти в Индию рухнут до рекордного уровня

Импорт российской нефти в Индию в декабре этого года достигнет минимума по меньшей мере за последние три года, хотя в ноябре поставки напротив достигли максимальных отметок. Это обусловлено тем, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали искать альтернативы российской нефти, чтобы избежать западных санкций, передает Reuters.

Один из источников агентства заявил, что импорт российской нефти в Индию упадет до 600–650 тысяч баррелей в сутки, тогда как в ноябре страна получает в среднем по 1,87 миллиона баррелей в сутки, а в октябре — 1,65 миллиона баррелей.

По его словам, после того, как США ввели санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла», в Индии усилились банковские проверки. Это, в свою очередь, заставило НПЗ действовать «крайне осторожно».

«Ожидается, что в ноябре российские поставки будут высокими, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы пытались пополнить запасы до истечения крайнего срока введения санкций США, а также в связи с введением с 2026 года правила о производстве нефтепродуктов для рынка ЕС из нероссийской нефти», — сообщил источник в торговой сфере.

Евросоюз, по данным Reuters, после 21 января будущего года перестанет покупать топливо у НПЗ, которые перерабатывали российскую нефть. Агентство отмечает, что большинство индийских НПЗ остановили закупку российской нефти, а Государственная индийская нефтяная корпорация и Bharat Petroleum Corp заявили, что будут закупать нефть только у компаний, не попавших под санкции.

Кроме того, как пишет Reuters, Индия оказалась под дополнительным давлением, вынуждающим ее покупать больше американских энергоносителей, после того, как Вашингтон удвоил пошлины на индийский импорт до 50%, ссылаясь на закупку Нью-Дели российской нефти.