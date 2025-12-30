СМИ: поставки российской нефти в Индию упали до трехлетнего минимума

Поставки российской нефти в Индию в декабре упали до минимума с ноября 2022 года, их объем составит 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитической компании Kpler.

Спрос в Индии на российскую нефть в последние месяцы снижается из-за усиления контроля за поведением покупателей энергоносителей из России со стороны США. При этом индийские чиновники ожидают, что объем поставок в последнем месяце года окажется еще ниже.

Так, в середине декабря Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писал, что официальный Нью-Дели ожидает в текущем месяце снижения импорта российской нефти до 800 тысяч барелей в сутки. Собеседники агентства связывали это с усилением контроля в портах.

В ноябре Индия закупала 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки, но правительство страны пытается заключить торговое соглашение с США, чтобы снизить импортные пошлины размером 50%, введенные Вашингтоном в качестве попытки заставить Нью-Дели закупать меньше российской нефти, отмечает агентство.

При этом, по данным компании Kpler, на второй неделе декабря объем поставок снижался до 712 тысяч баррелей в сутки. Ее аналитики ранее прогнозировали, что средний показатель за декабрь будет выше — 1,3 миллиона баррелей.

Аналитики связывают снижение объема закупок с приостановкой закупок со стороны крупнейшей частной компании в секторе переработки нефти Refiner Industries. Компания прекратила закупки после введения санкций США в адрес «Лукойла» и «Роснефти» в конце октября, но во второй половине декабря стало известно о возобновлении сотрудничества Refiner Industries с российскими поставщиками, не включенными в санкционные списки.

Возвращение Refiner Industries в этот сектор рынка, вероятно, приведет к увеличению объема среднесуточных поставок уже в начале 2026 года, отмечает агентство. Этому также может поспособствать решение связанной с «Роснефтью» компании Nayara Energy отложить плановый ремонт одного из своих заводов.