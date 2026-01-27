Индия резко сократила закупки российской нефти

Индия снизила поставки нефти из России на 28% из-за диверсификации поставщиков сырья. Об этом на энергетической конференции сообщил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури.

В комментарии Bloomberg TV индийский чиновник рассказал, что поставки российской нефти в страну снизились с 1,8 миллионов баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей и могут продолжить падение.

Правительство Индии не давало никаких указаний по поводу импорта российской нефти, заявил Пури. Он пояснил, что компании сами приняли решение диверсифицировать поставщиков, чтобы обезопасить себя от рисков.

Так как сейчас такая возможность есть, Нью-Дели закупает сырье у 41 поставщика вместо 27, сообщил министр. Он добавил, что Индия, занимая третье место в мире по количеству импортируемой нефти, намерена нарастить сотрудничество в этой сфере с США и Канадой.

По словам Пури, сейчас Нью-Дели закупает у США нефти на сумму 15 миллиардов долларов в год. Он добавил, что крупным поставщиком может также стать Канада. Страны уже наметили межправительственные переговоры по вопросу энергетики.

В декабре 2025 года импорт сырой российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев, рассказало агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

Причем за месяц до этого поставки российской нефти в Индию упали до трехлетнего минимума. Тогда местные чиновники связывали это с усилением контроля со стороны США и ожидали, что в декабре объем импорта сырья из России будет еще ниже.

Вашингтон пытается заставить Нью-Дели закупать меньше российской нефти с помощью импортных пошлин размером 50%. Более того, в начале января президент США Дональд Трамп пригрозил повышением тарифов, если Индия не выполнит требование по сокращению поставок сырья из России.

Вместе с этим на прошлой неделе глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о возможном снижении пошлин на 25%, если Нью-Дели снизит объем импортируемой российской нефти.