Объявлены лауреаты премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе этой ночью прошла 68-я церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Главной ее звездой стал Кендрик Ламар, получивший пять наград. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Би-би-си отмечает, что в этом году церемония оказалась весьма политизированной: многие лауреаты и гости выступали против действий американской миграционной полиции, сотрудники которой недавно застрелили двух человек. Среди них — рэпер Бэд Банни (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио) и певица Билли Айлиш.

«До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: “Долой ICE!”… Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы», — заявил Бэд Банни на церемонии. Леди Гага также призвала женщин-музыкантов отстаивать свой собственный взгляд на творчество.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому Общество 11 минут чтения

Рекордсменом по числу номинация в этот раз оказался Кендрик Ламар. Он выиграл главный приз «Запись года» за трек Luther, а также все номинации в жанре рэп. Это позволило ему стать рекордсменом по количеству «Грэмми» — сейчас у Ламара 26 наград. До этого самым титулованным рэпером в истории премии был Jay-Z.

Лучшим альбомом года был признан DeBÍ TiRAR MáS FOToS Бэд Банни, а лучшей песней — Wildflower Билли Айлиш. Британская певица Оливия Дин получила премию в категории «Лучший новый исполнитель». Призы в номинациях «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» получила группа The Cure за альбом Songs Of A Lost World и трек Alone. Также в число лауреатов вошли рок-группа Turnstile, певец Леон Томас, музыкант Jelly Roll, исполнитель Zach Top и другие.

После церемонии президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обрушился с критикой на ведущего церемонии вручения «Грэмми» Тревора Ноа и пригрозил ему судом из-за шутки про желание американского президента получить Гренландию, «потому что острова Эпштейна больше нет». Трамп назвал Ноа «бедным, жалким, бездарным, тупым ведущим» и заявил, что он никогда не был на острове Эпштейна.