EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Объявлены лауреаты премии «Грэмми»

2 минуты чтения 10:01

В Лос-Анджелесе этой ночью прошла 68-я церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Главной ее звездой стал Кендрик Ламар, получивший пять наград. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Би-би-си отмечает, что в этом году церемония оказалась весьма политизированной: многие лауреаты и гости выступали против действий американской миграционной полиции, сотрудники которой недавно застрелили двух человек. Среди них — рэпер Бэд Банни (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио) и певица Билли Айлиш. 

«До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: “Долой ICE!”… Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы», — заявил Бэд Банни на церемонии. Леди Гага также призвала женщин-музыкантов отстаивать свой собственный взгляд на творчество.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Рекордсменом по числу номинация в этот раз оказался Кендрик Ламар. Он выиграл главный приз «Запись года» за трек Luther, а также все номинации в жанре рэп. Это позволило ему стать рекордсменом по количеству «Грэмми» — сейчас у Ламара 26 наград. До этого самым титулованным рэпером в истории премии был Jay-Z.

Лучшим альбомом года был признан DeBÍ TiRAR MáS FOToS Бэд Банни, а лучшей песней — Wildflower Билли Айлиш. Британская певица Оливия Дин получила премию в категории «Лучший новый исполнитель». Призы в номинациях «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» получила группа The Cure за альбом Songs Of A Lost World и трек Alone. Также в число лауреатов вошли рок-группа Turnstile, певец Леон Томас, музыкант Jelly Roll, исполнитель Zach Top и другие.

После церемонии президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обрушился с критикой на ведущего церемонии вручения «Грэмми» Тревора Ноа и пригрозил ему судом из-за шутки про желание американского президента получить Гренландию, «потому что острова Эпштейна больше нет». Трамп назвал Ноа «бедным, жалким, бездарным, тупым ведущим» и заявил, что он никогда не был на острове Эпштейна.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть