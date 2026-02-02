EN
Интернет и мемы

Оригинальный способ спортсмена извиниться вызвал умиление в сети

2 минуты чтения

Японский волейболист Юдзи Нисида, принимавший участие в соревнованиях в городе Кобе, случайно попал мячом по судье во время подачи и нашел оригинальный способ извиниться. Видео, на котором спортсмен проехался на животе по игровому полю, завирусилось в сети, обратил внимание The Guardian.

В ролике видно, что Нисида выполнил верхнюю подачу левой рукой, и мяч попал по девушке-судье, стоящей у поля. Увидев это, волейболист разбежался и проехал несколько метров от сетки до судьи на животе, опустив голову вниз и вытянув руки вдоль тела. Это вызвало смех и аплодисменты среди зрителей и сокомандников Нисиды. После этого спортсмен встал на колени и несколько раз поклонился судье. Девушка ответила ему тем же. 

Видеоролики с этой сценой набрали миллионы просмотров в соцсетях. Один из фанатов похвалил Нисиду и назвал его способ извиниться «произведением искусства». Другой комментатор сравнил скольжение волейболиста с керлингом. 

В то же время спортивные комментаторы задались вопросом, не получил ли Нисида ожогов после такого проезда, а один из них сравнил внешний вид волейболиста с «только что выловленным тунцом».

В комментариях под распространяющимися роликами с Нисидой пользователи соцсетей умилились его жесту и назвали его способ извиниться «очень милым», сравнив с «аниме в реальной жизни».

26-летний Юдзи Нисида играет за клуб Осака Блютеон» на позиции диагонального нападающего и является капитаном команды. За свою карьеру он выступал в составе мужской сборной Японии среди игроков до 19 лет, а также играл в Лиге наций и участвовал в Олимпиадах 2020 года в Токио и 2024 года в Париже.

