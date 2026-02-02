Бар с бесплатными напитками для желающих уволиться открылся в Японии

В японском городе Йокогама открылся бар для тех, кто задумывается об увольнении и смене работы. Напитки в нем подаются бесплатно, сообщило издание SoraNews24.

Tenshoku Sodan Bar расположен рядом с городским вокзалом. Помимо напитков посетителям также доступны бесплатные карьерные консультации с барменами — сотрудниками кадрового агентства LIA.

При этом бар закрывает важную нишу, которую не могут закрыть рекрутинговые агентства, рассказали журналисты. По их словам, место создано для людей, которые не испытывают ненависти к своей текущей работе, но при этом не уверены, что хотят остаться там надолго.

Людям, которые задумываются об увольнении, часто нелегко найти собеседника, который даст беспристрастный совет. Родственники и друзья в подобных разговорах зачастую вкладывают в свои слова собственные надежды или руководствуются желанием позаботиться о собеседнике.

В то же время поход в кадровое агентство предполагает, что человек уверен в своем желании уволиться, готов обновлять резюме и ходить на собеседования, где необходимо рассказывать о своей квалификации, краткосрочных и долгосрочных карьерных планах, желаемом уровне заработной платы и причинах ухода с прошлой работы.

В Tenshoku Sodan Bar не ждут, что посетители уже приняли решение об увольнении — таких там только 40%. Клиенты отметили, что ценят место, где можно поговорить о ситуации с карьерой и трудоустройством более абстрактно, рассказало SoraNews24.

Беседы в баре проходят с каждым клиентом по-отдельности в индивидуальных комнатах для сохранения конфиденциальности. Большинство разговоров длятся около 60-90 минут. Чтобы попасть на такую беседу, необходимо заранее забронировать место, отмечается в материале.