EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Бар с бесплатными напитками для желающих уволиться открылся в Японии

2 минуты чтения 15:51

В японском городе Йокогама открылся бар для тех, кто задумывается об увольнении и смене работы. Напитки в нем подаются бесплатно, сообщило издание SoraNews24.

Tenshoku Sodan Bar расположен рядом с городским вокзалом. Помимо напитков посетителям также доступны бесплатные карьерные консультации с барменами — сотрудниками кадрового агентства LIA.

При этом бар закрывает важную нишу, которую не могут закрыть рекрутинговые агентства, рассказали журналисты. По их словам, место создано для людей, которые не испытывают ненависти к своей текущей работе, но при этом не уверены, что хотят остаться там надолго.

Людям, которые задумываются об увольнении, часто нелегко найти собеседника, который даст беспристрастный совет. Родственники и друзья в подобных разговорах зачастую вкладывают в свои слова собственные надежды или руководствуются желанием позаботиться о собеседнике.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

В то же время поход в кадровое агентство предполагает, что человек уверен в своем желании уволиться, готов обновлять резюме и ходить на собеседования, где необходимо рассказывать о своей квалификации, краткосрочных и долгосрочных карьерных планах, желаемом уровне заработной платы и причинах ухода с прошлой работы.

В Tenshoku Sodan Bar не ждут, что посетители уже приняли решение об увольнении — таких там только 40%. Клиенты отметили, что ценят место, где можно поговорить о ситуации с карьерой и трудоустройством более абстрактно, рассказало SoraNews24.

Беседы в баре проходят с каждым клиентом по-отдельности в индивидуальных комнатах для сохранения конфиденциальности. Большинство разговоров длятся около 60-90 минут. Чтобы попасть на такую беседу, необходимо заранее забронировать место, отмечается в материале.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть