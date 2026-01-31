Россиянка с внешностью «хабалистой начальницы» прославилась в сети и стала мемом

Основательница магазина брендированной одежды «Мам, купи» Дарья Зарыковская стала живым олицетворением «офисной токсичности». Фотографию молодой предпринимательницы стали выкладывать в шуточных подборках про дедлайны, созвоны с HR-менеджерами и разговоры про KPI.

Зарыковская рассказала, что фотографию, которая стала знаменитой в социальных сетях, она делала в «случайной испанской фотокопирнице» для того, чтобы податься на получение вида на жительство в Испании. При этом девушка отметила, что редактировала снимок при помощи искусственного интеллекта, после чего у нее в глазах появилась «холодная безуминка» и «неестественная улыбка».

Возможно, именно благодаря этому пользователи интернета увидели в ней олицетворение «офисной токсичности». В одной из подписей к фотографии Зарыковской было написано: «Каждую ночь во всех странах мира разные люди видят это лицо во сне».

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

«Какой же у нее идеальный типаж хабалистой начальницы мелкой конторы (шиномонтажки там или пивнухи)», — написал один пользователь в социальной сети X.

При этом многие отнеслись к Зарыковской с некоторой агрессией, ассоциируя с ней своё недовольство корпоративной системой и этикой рабочих разговоров.

«Коллеги, все, кто не может разобраться в своих чувствах ко мне и считает, что испытывает ненависть, я помогу вам. Видя меня вы вспоминаете свою холодную мать, желаете любви, но снова боитесь быть отвергнутым. Но я не ваша мама, я действительно безусловно люблю вас и готова принять любыми. Не накладывайте на меня проекции, давайте я вас обниму», — отреагировала Зарыковская.

Девушка стала известна в первую очередь как основательница магазина брендированной одежды «Мам, купи». Она начинала с продажи кружок, для которых делала оригинальные и вызывающие дизайны.

Но основную выручку в десятки миллионов рублей ее магазин реализовал благодаря сотрудничеству с известными исполнителями и блогерами. Так, на площадках «Мам, купи» продавался мерч Алишера Моргенштерна и даже журналиста и автора YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова.