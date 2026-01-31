Мужчина забил пятерых человек вафельницей и скрывался 30 лет

Сотрудники управления Следственного комитета (СК) по Москве задержали россиянина по подозрению в совершении убийства, произошедшего более 30 лет назад.

В ночь с 23 на 24 марта 1995 года в одном из жилых домов Москвы компания из шести мужчин распивала спиртные напитки. Вечер закончился конфликтом, в ходе которого один из них нанес удары вафельницей, двумя молотками и ножом остальным. Пять человек скончались от полученных ран, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Силовики не могли раскрыть дело об убийстве более 30 лет, долго время им не удавалось даже установить личность человека, который мог бы быть причастен к его совершению. В СК решили перепроверить собранные на месте инцидента улики — отпечатки пальцев сравнили с данными из базы криминалистического учета.

Проанализировав полученную информацию, СК обнаружили подозреваемого в Ставропольском крае и доставили в Москву. Он признался в совершении преступления, мужчине предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах (п. «з» ст. 102 УК РСФСР).

Ранее о раскрытии дела 20-летней давности отчитались и в региональном управлении СК по Кемеровской области. Силовики смогли установить личность мужчины, который изнасиловал и убил женщину на кладбище города Белово в марте 2006 года.

Почти 20 лет назад ему удалось скрыться с места преступления — следствию удалось обнаружить причастность мужчины только при сверке собранных данных ДНК с базой информации людей, которые ранее уже привлекали к себе внимание силовиков.

Мужчину судили по статье об убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуализированного характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК). Он приговорен к 16,5 годам колонии строго режима.