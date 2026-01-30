Изнасиловавшего и убившего женщину на кладбище россиянина нашли спустя 20 лет

Жителя города Белово Кемеровской области признали виновным в совершении преступления, которое произошло почти 20 лет назад, пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

В марте 2006 года 23-летний россиянин в состоянии алкогольного и токсического опьянения напал на 54-летнюю женщину на кладбище с ножом. Он изнасиловал ее, а затем, чтобы скрыть произошедшее, зарезал женщину и сбежал с места преступления.

Мужчину судили по статье об убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуализированного характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК). Он нанес женщине несколько ударов в грудь, шею и живот, а затем много лет успешно скрывался от правосудия.

СК и полиция смогли вычислить его, проверяя доказательства по старым уголовным делам — они провели ДНК-экспертизу и сопоставили ее результаты с базой данных лиц, которые ранее уже привлекали к себе внимание силовиков.

Таким образом СК удалось выйти на ранее судимого жителя Белово, суд приговорил его к 16,5 годам колонии строгого режима.

Ранее о раскрытии серии убийств 20-летней давности сообщили и в управлении СК по Челябинской области. В местном городе Коркино в 2004-2007 годах происходили убийства и ограбления женщин в темное время суток. Неизвестный атаковал их с ножом и отбирал сумки, а также мобильные телефоны.

Находящегося сегодня в СИЗО мужчину подозревали уже тогда — в 2007 году у него обнаружили телефон одной из убитых, но в тот раз он смог обеспечить себе алиби. При повторном расследовании удалось собрать доказательства причастности подозреваемого к пяти убийствам, а дело скоро будет передано в суд, отметили в СК.