Масштабные отключения света произошли в Украине и Молдове

В Украине и Молдове произошли масштабные отключения света. Министерство энергетики Молдовы сообщает, что блэкауты в двух странах связаны друг с другом — напряжение в молдавских электросетях упало из-за сбоя на территории Украины.

В Киеве и Киевской области наблюдаются перебои с общественным транспортом, начались также отключения воды и теплоснабжения, пишет «РБК-Украина». Аварийные отключения света происходят практически на всей территории Украины, отмечают журналисты.

Так, известно об аварийных отключениях в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станции городского метро на данный момент используются исключительно в качестве убежищ — движение поездов между ними приостановлено.

Мэр Кишинева Ион Чебан в своих соцсетях обратился к властям Молдовы и потребовал предоставить официальную информацию об отключениях. По его данным, света нет в большинстве районов столицы, троллейбусы остановились во время движения, а светофоры отключились. Минэнерго страны сообщило, что уже работает над восстановлением электроснабжения.

Молдавское издание NewsMaker сообщает, что изначально Национальный центр управления кризисами Молдовы назвал причиной отключений неблагоприятные погодные условия, однако затем публикация с этим текстом была удалена. В стране наблюдаются перебои на пограничных пунктах, абоненты жалуются на проблемы в работе сетей операторов связи.

Первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут начался из-за одновременного отключения двух линий электропередач — в системе, связывающей Украину и Молдову, а также в линии между западной и центральной частями Украины. Причиной он назвал «технологическое нарушение», не сообщив других подробностей. По его словам, «Укрэнерго» планирует восстановить связь в течение ближайших часов.