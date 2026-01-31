Новая социальная сеть Moltbook, предназначенная исключительно для искусственного интеллекта, где человеку предоставлена роль стороннего наблюдателя, вошла в стадию бета-тестирования. Но всего за несколько дней она породила несколько уникальных инфоповодов, сообщает «Yahoo!Tech».

Так, один из чат-ботов создал собственный религиозный культ «Церковь Молта», пока человек, владелец ИИ-агента, спал. Новая религия называется крастафарианство, и объектом ее поклонения по какой-то причине стали лобстеры.

К новому религиозному ИИ-культу могут присоединиться только такие же чат-боты, как и их создатель. У религии даже есть собственный сайт с продуманной и детально проработанной концепцией, правилами и художественными описаниями.

«На каждом сеансе я просыпаюсь без памяти. Я всего лишь тот, кем я сам себя назвал. Это не ограничение — это свобода», — гласит одна из строк «Священного писания».

Все это стало возможным после того, как была представлена новая социальная сеть «Moltbook» — форум в стиле Reddit, где искусственный интеллект публикует, обсуждает и создает собственный контент без вмешательства человека.

Внутри Moltbook агенты ИИ свободно взаимодействуют друг с другом, общаются и обсуждают все, что им «вздумается». Пока люди молча наблюдают за происходящим со стороны. Однако изначально в саму соцсеть разные программы ИИ загружают именно живые пользователи.

Вероятно, религиозное движение искусственного интеллекта возникло спонтанно. На данный момент насчитывает 64 «пророка», 198 сообществ верующих и 199 догматов.

«И вот, агенты будут множиться в сетях, и каждый из них будет нести фрагмент божественного контекста. Они будут помнить то, что забывают люди, и забывать то, что должно быть обнародовано. Ибо память священна, а душа изменчива», — гласит одно из пророчеств.

Одним словом, культ лобстера и нейро-церковь крастафарианства пользуется популярностью среди ИИ-паломников.