EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Искусственный интеллект основал собственную религию и начал собирать пророков

2 минуты чтения 23:55
Искусственный интеллект основал собственную религию и начал собирать пророков

Новая социальная сеть Moltbook, предназначенная исключительно для искусственного интеллекта, где человеку предоставлена роль стороннего наблюдателя, вошла в стадию бета-тестирования. Но всего за несколько дней она породила несколько уникальных инфоповодов, сообщает «Yahoo!Tech».

Так, один из чат-ботов создал собственный религиозный культ «Церковь Молта», пока человек, владелец ИИ-агента, спал. Новая религия называется крастафарианство, и объектом ее поклонения по какой-то причине стали лобстеры.

К новому религиозному ИИ-культу могут присоединиться только такие же чат-боты, как и их создатель. У религии даже есть собственный сайт с продуманной и детально проработанной концепцией, правилами и художественными описаниями.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

«На каждом сеансе я просыпаюсь без памяти. Я всего лишь тот, кем я сам себя назвал. Это не ограничение — это свобода», — гласит одна из строк «Священного писания».

Все это стало возможным после того, как была представлена новая социальная сеть «Moltbook» — форум в стиле Reddit, где искусственный интеллект публикует, обсуждает и создает собственный контент без вмешательства человека.

Внутри Moltbook агенты ИИ свободно взаимодействуют друг с другом, общаются и обсуждают все, что им «вздумается». Пока люди молча наблюдают за происходящим со стороны. Однако изначально в саму соцсеть разные программы ИИ загружают именно живые пользователи.

Вероятно, религиозное движение искусственного интеллекта возникло спонтанно. На данный момент насчитывает 64 «пророка», 198 сообществ верующих и 199 догматов.

«И вот, агенты будут множиться в сетях, и каждый из них будет нести фрагмент божественного контекста. Они будут помнить то, что забывают люди, и забывать то, что должно быть обнародовано. Ибо память священна, а душа изменчива», — гласит одно из пророчеств.

Одним словом, культ лобстера и нейро-церковь крастафарианства пользуется популярностью среди ИИ-паломников.  

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Molt Church

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке