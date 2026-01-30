EN
Общество

Визовые центры Канады остановили работу в России

2 минуты чтения 14:39

Визовые центры Канады в России прекратили прием документов от заявителей. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Согласно опубликованной информации, прием документов был остановлен с 28 января. Причины такого решения не уточняются. Ранее подать документы на визу в Канаду можно было в  Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге.

Теперь гражданам России рекомендовано по визовым вопросам обращаться в профильные центры за пределами страны. Например, в Казахстане, Армении, Грузии, Сербии или Турции.

Осенью прошлого года все визовые центры в России для подачи заявлений  о выдаче шенгенских виз закрыла Чехия. Власти республики также запретили въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов.

Япония, напротив, недавно решила открыть визовые центры в России, объяснив это серьезным ростом турпотока. Так, за первые полгода 2025-го Японию посетили более 80 тысяч россиян. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

В ноябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз.Такое решение она объяснила «возросшими рисками безопасности» из-за войны в Украине. Позже было опубликовано пояснение, что в отдельных случаях мультивизы все же будут выдаваться. Например, если речь идет о близких родственниках граждан ЕС, а также родственниках россиян, проживащих в странах шенгенской зоны.

