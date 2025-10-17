EN
Общество

Япония решила открыть визовые центры в России

2 минуты чтения 12:45 | Обновлено: 12:58

Растущий интерес россиян к путешествиям в Японию побудил посольство страны открыть в России визовые центры. Сейчас идет поиск подрядчика, следует из документов, опубликованных на официальном сайте диппредставительства.

В сообщении уточняется, что будет проведен конкурс проектов для выбора агентства, которому доверят выполнение визовых процедур. Частный подрядчик займется приемом заявлений, сортировкой документов по типу виз, ответами на запросы и возвратом паспортов после проверки. Ожидается, что визовые центры приступят к работе с 9 января 2026 года.

На работу визового отдела посольства Японии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге «значительно повлияла мировая тенденция в сфере туризма», отмечается в документе. Количество обращений от россиян, желающих посетить Японию, заметно выросло, и эта тенденция, как отмечают дипломаты, вероятно, сохранится.

О повышенной нагрузке на сотрудников посольства в интервью радиостанции РБК ранее рассказывал автор телеграм-канала «Врен о Японии» Константин Говорун. По его словам, визовый отдел работает фактически сверхурочно, а у здания дипмиссии выстраиваются очереди туристов, особенно в сезон Момидзи — осеннего любования красными кленами.

За первые шесть месяцев 2025 года Японию посетили более 80 тысяч россиян — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Рост турпотока связывают, в частности, с упрощением визовых требований. Теперь не нужно предоставлять подтверждение брони отеля, а сотрудники посольства помогают исправлять ошибки в анкетах, чтобы ускорить процесс подачи заявлений.

