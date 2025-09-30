EN
Закрыты все визовые центры Чехии в России

2 минуты чтения 17:03

Чехия закрыла на территории России все визовые центры для подачи заявлений о выдаче шенгенских виз. Кроме того, правительство республики запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов.

Согласно информации на сайте VFS Global, прием заявлений на получение шенгенских виз в региональных центрах России прекратили с 27 сентября, а в Москве — с 30 сентября. Заявителям рекомендуют обращаться напрямую в Консульский отдел посольства Чехии в Москве.

«Заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения Консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке», — говорится на сайте VFS Global.

30 сентября также стало известно, что по предложению МИД Чехии, правительство запретило въезд в страну по российским дипломатическим и служебным паспортам.

«Это наша реакция на рост числа диверсионных операций российских агентов под прикрытием дипломатического статуса. Мы не потерпим действий, угрожающих нашей безопасности», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Министр иностранных дел Ян Липавский в свою очередь добавил, что запрет касается тех, кто не был аккредитован в МИД Чехии как член дипломатической миссии в стране. По его словам, эта мера распространяется на международные аэропорты.

«Число диверсионных операций растет, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я буду продолжать добиваться максимально строгих мер на уровне всей Шенгенской зоны. Мы защитим Чехию», — написал министр.

Чешское русскоязычное издание Vinegret напомнило, что аналогичный запрет на въезд в Чехию для граждан России с обычными, не дипломатическими заграничными паспортами действует с октября 2022 года. По данным издания, этот запрет носит скорее символический, чем практический характер.

Ранее чешский евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что некоторые европейские страны, в частности те, которые граничат с Россией, выступают за полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время, по его словам, популярные среди российских туристов государства-члены ЕС, такие как Франция и Германия, придерживаются более сдержанной позиции.

В качестве «более реалистичного варианта» депутат предложил сохранить ограничения, увеличить сроки оформления, повысить сборы или ввести строгие ограничения количества выдаваемых виз, «особенно в странах, которые больше всего обеспокоены рисками для безопасности».

