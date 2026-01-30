EN
Криминал

Пьяный мужчина забил до смерти незнакомца в московском метро

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 18:11
Пьяный мужчина забил до смерти незнакомца в московском метро

Около трех часов ночи в подуличном переходе станции метро «Площадь Ильича» Москвы между двумя мужчинами завязалась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в драку, сообщает прокуратура Москвы.

«В ходе конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела и скрылся», — отмечают в ведомстве. 

Однако позже сотрудники уголовного розыска, отследив передвижения мужчины по камерам наружного наблюдения, смогли задержать нападающего. Им оказался, как сообщила официальный представитель МВД Ирины Волк, ранее судимый 34-летний житель Липецкой области.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

К тому моменту избитый у станции метро мужчина был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице от полученных телесных травм. Сам подозреваемый после задержания полностью признал вину в содеянном и заявил, что раскаивается.

«Вышел с работы, пошел в бар. Выпил. Дальше не помню. Меня задержали сотрудники полиции, показали видео, где я избивал человека. Мне неизвестного», — рассказал задержанный.

Ранее стало известно, что в Москве 16-летний подросток зарезал сотрудника Роскомнадзора. Школьник, как сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», решился на убийство из-за блокировок сайтов и замедления работы интернет-сервисов.

Подростка обвинили в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие полагает, что школьник является ярым противником деятельности Роскомнадзора по цензурированию интернета. Также он якобы готовил убийство сотрудника ведомства заранее.

Фото:Прокуратура Москвы / Telegram

