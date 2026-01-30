СМИ: подросток убил сотрудника РКН из-за блокировок

В Москве 16-летний подросток зарезал сотрудника Роскомнадзора из-за блокировок сайтов и замедления работы интернет-сервисов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», специализирующийся на публикации утечек из силовых структур.

По его данным, убийство произошло 19 января. Школьник по имени Артем ударил сотрудника Роскомнадзора Алексея Беляева ножом в грудь на проходной здания ведомства в Китайгородском проезде.

Как сообщается, подростка обвинили в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие полагает, что Артем является ярым противником деятельности Роскомнадзора по цензурированию интернета и готовил убийство сотрудника ведомства заранее. Так, в декабре он якобы уже посещал здание, в котором работал Беляев, а также ходил вокруг него.

Как пишет «ВЧК-ОГПУ», убитый Алексей Беляев работал в Роскомнадзоре с 2011 года. На момент своей гибели он занимал должность заместителя начальника управления контроля и надзора в сфере связи. Телеграм-канал отмечает, что это один из ключевых отделов РКН, отвечающий за блокировки и замедление трафика.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

В 2017 году Беляев получил благодарность от Владимира Путина за заслуги в обеспечении надежной и бесперебойной связи для системы ГАС «Выборы».

Как отмечается, подростка задержали по горячим следам сотрудники ФСБ, а материалы дела засекретили. В свою очередь, издание «Медуза», ссылаясь на источники, пишет, что провластные российские СМИ еще в день убийства получили указание не публиковать никакой информации о нем.