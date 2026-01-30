Ученые назвали естественный и дешевый аналог Оземпика

Сотрудники бразильского Федерального университета Висозы обнаружили растение, которое может подавлять чувство голода и защищать организм от негативного воздействия несбалансированной диеты, выступая аналогом Оземпика, сообщает Daily Mail.

Ученые разделили подопытных мышей на три группы. Первые восемь недель их кормили так, чтобы сымитировать нездоровый рацион человека с высоким содержанием животных жиров и фруктозы. А затем добавляли в питание мышей муку и масло из семян чиа.

Результаты исследования были опубликованы в международном научном журнале о питании Nutrition. Команда из университета Висозы хотела понять, действительно ли растение чиа может помогать контролировать метаболизм при неправильном питании.

Для этого они десять недель добавляли в пищу «ожиревшим» подопытным мышам масло и муку из семян чиа. Контрольная же группа, которую обычно используют для качественного сравнения результатов, продолжала придерживаться диеты с высоким содержанием жира и сахара.

В итоге результаты показали, что у мышей, которым добавляли в еду масло чиа, активнее вырабатывался ген, подавляющий чувство голода. Также ученые обнаружили, что в целом кормление крыс продуктами из чиа восстанавливает нормальное функционирование их мозга, успешно снижая потребность в переедании.

«Потребление муки и масла чиа в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров и фруктозы модулировало экспрессию генов, отвечающих за чувство сытости и механизмы воспалительной реакции… что делает его потенциальной стратегией борьбы с метаболическими заболеваниями, связанными с несбалансированным питанием», — отмечают авторы исследования.

Ученые отметили, что эффект семян чиа, который они оказывали на мышей, можно сравнить с известным препаратом Ozempic. Он также усиливает чувство сытости. Однако авторы исследования добавили, что за время опытов ни одна из подопытных групп мышей не похудела.

Как пишет Daily Mail, у них активнее вырабатывались гормоны, подавляющие чувство голода, а клетки мозга были лучше защищены от воспалительного повреждения, вызываемого нездоровым питанием. Но они не худели. Возможно, из-за того, что эксперименту требовалось больше времени.