Заключена сделка о продаже зарубежных активов «Лукойла»

Российская нефтяная компания «Лукойл» заключила сделку о продаже своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. Об этом 29 января сообщила пресс-служба российской компании.

«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы “Лукойл” и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», — говорится в пресс-релизе «Лукойла».

Сообщается, что Carlyle получит 100% дочерней компании ПАО «Лукойл», которая владеет зарубежными активами группы «Лукойл».

«Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)», — сообщили в пресс-службе.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Из ее заявления следует, что «Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Лукойл» был вынужден искать покупателя на свои зарубежные активы после того, как 22 октября 2025 года вместе с «Роснефтью» попал под санкции США и Великобритании. Ограничения, введенные Минфином США, предусматривали блокировку всех активов «Лукойла» на территории страны и запрет для американских организаций на любые деловые операции с российской нефтяной компанией.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

Позже «Лукойл» объявил, что принял предложение владельца международной энергетической компании Gunvor Торбьерна Торнквиста и взял на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Однако сделка была сорвана после того, как Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией.

Как сообщал Reuters, интерес к зарубежным активам «Лукойла» проявлял и австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр — бывший владелец одного из крупнейших в мире порнопорталов Pornhub.

В январе газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners решил объединиться для участия в торгах по приобретению зарубежных активов «Лукойла».