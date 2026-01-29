EN
Экономика

Заключена сделка о продаже зарубежных активов «Лукойла»

2 минуты чтения 09:58 | Обновлено: 10:34

Российская нефтяная компания «Лукойл» заключила сделку о продаже своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. Об этом 29 января сообщила пресс-служба российской компании.

«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы “Лукойл” и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», — говорится в пресс-релизе «Лукойла».

Сообщается, что Carlyle получит 100% дочерней компании ПАО «Лукойл», которая владеет зарубежными активами группы «Лукойл». 

«Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)», — сообщили в пресс-службе. 

Из ее заявления следует, что «Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Лукойл» был вынужден искать покупателя на свои зарубежные активы после того, как 22 октября 2025 года вместе с «Роснефтью» попал под санкции США и Великобритании. Ограничения, введенные Минфином США, предусматривали блокировку всех активов «Лукойла» на территории страны и запрет для американских организаций на любые деловые операции с российской нефтяной компанией.

Позже «Лукойл» объявил, что принял предложение владельца международной энергетической компании Gunvor Торбьерна Торнквиста и взял на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Однако сделка была сорвана после того, как Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией.

Как сообщал Reuters, интерес к зарубежным активам «Лукойла» проявлял и австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр — бывший владелец одного из крупнейших в мире порнопорталов Pornhub.

В январе газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners решил объединиться для участия в торгах по приобретению зарубежных активов «Лукойла».

Горящие новости
