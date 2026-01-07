СМИ: американские компании захотели выкупить активы «Лукойла»

Американская компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners решили объединиться для участия в торгах по приобретению зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Financial Times.

Отмечается, что если сделка состоится, компании разделят активы «Лукойла» стоимостью 22 миллиарда долларов между собой. «Мы ищем возможность продажи, которая позволит передать право собственности на эти активы американскому оператору на неограниченный срок. Мы не хотим, чтобы активы были проданы сразу после покупки, поэтому это очень привлекательный вариант», — заявил американский чиновник.

В портфель сделки могут войти все зарубежные активы российской компании, включая более двух тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Газета отметила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот подход.

Chevron Corporation является крупнейшей в мире интегрированной энергетической компанией, которая работает более чем в 120 странах мира. В ее портфеле значатсч бренды Chevron, Texaco и Caltex, под которыми действуют сети АЗС в Европе и США.

Quantum Energy Partners — это частная инвестиционная группа, специализирующаяся на энергетической отрасли.

«Лукойл» решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть».

В ноябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что компания Chevron изучает возможность приобретения зарубежных активов «Лукойла». Спустя месяц агентство добавило, что активы «Лукойла» привлекли внимание множества иностранных покупателей. Однако сама компания, как отмечалось, склонялась к предложению американского инвестиционного банка Xtellus Partners.