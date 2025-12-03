СМИ: экс-владелец Pornhub захотел купить зарубежные активы «Лукойла»

Бывший совладелец одного из крупнейших в мире порнопорталов — Pornhub — австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр выразил желание приобрести зарубежные активы попавшей под американские санкции российской нефтяной компании «Лукойл». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, он уже подал соответствующий запрос в Минфин США.

«Очевидно, что Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами», — сказал Reuters сам Бергмайр, оговорившись, что «не комментирует потенциальные сделки». Он также отказался уточнить какие конкретно активы «Лукойла» его интересуют.

В конце октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». После этого появились сообщения, что последняя ищет покупателя для своих зарубежных активов.

Вскоре после этого о готовности их приобрести заявил владелец швейцарской компании Gunvor Торбьерн Торнквист. При этом он подчеркивал, что потенциальная сделка предусматривает «полный разрыв» активов с продавцом, к которому они не вернутся даже после окончания войны в Украине.

Тем не менее, спустя несколько дней, Торквист отказался от сделки под давлением администрации США, которая обвинила его в связях с Кремлем.

Позже стало известно, что «Лукойл» хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом, что дополнительно усложняет поиск потенциального покупателя. Как сообщалось, покупкой этих активов интересуются американские нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) из ОАЭ, а также американский фонд прямых инвестиций Carlyle Group.

В конце ноября Reuters, ссылаясь на источники, сообщил, что свою долю в «Лукойле» продал российский миллиардер Леонид Федун. По словам собеседников издлания, речь идет о пакете примерно в 10% акций компании, чья рыночная стоимость составляет около семи миллиардов долларов.