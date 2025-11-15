Россиянин убил друга и пытался сжечь его жену и дочь

В городе Хасавюрт Республики Дагестан в ночь на 14 ноября 2025 года местный житель, находясь в доме у знакомых, зарезал хозяина и попытался убить членов его семьи. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По данным телеграм-канала «112», 34-летний водитель электросетей Гасан Алиев пришел в гости к знакомому и коллеге, Магомеду Ахмедову. Там Ал­иев, как сообщается, начал приставать к супруге Ахмедова по имени Заграт. В ходе ссоры подозреваемый нанес хозяину дома множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

После этого нападавший попытался скрыть следы преступления. По версии силовиков, он ранил жену и дочь погибшего канцелярским ножом, затем накрыл их одеждой, закрыл дверь на ключ и поджег дом. Однако, когда он ушел, Заграт пришла в себя и смогла вытащить раненую дочь из огня.

По информации «112», жену и дочь погибшего доставили больницу — врачи борются за их жизни. В свою очередь, пресс-секретарь МВД по Дагестану сообщила, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Силовики опубликовали видео с ним. На кадрах Алиев признается в содеянном и утверждает, что раскаивается.

В следственном комитете Республики Дагестан сообщили, что возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК (убийство) и части 3 статьи 30 с пунктами «а», «в», «е», «к» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с целью скрыть другое преступление).