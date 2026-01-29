EN
Интернет и мемы

Криптомиллиардер Виталик Бутерин пришел на лекцию в дырявых носках

2 минуты чтения 20:37 | Обновлено: 20:54

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию на проходящей в Таиланде конференции ETH Chiangmai. Один из снимков, на который попал миллиардер, активно обсуждается в соцсетях.

На фото Бутерин без обуви сидит на стуле рядом с экраном, на котором демонстрируется его презентация. На одном из носков миллиардера заметна дырка, обратили внимание пользователи.

Это стало поводом для многочисленных шуток. Некоторые отмечали, что у них тоже есть дырки на носках, «но это не помогает» заработать такое же состояние, как у Бутерина. Другие писали, что мужчины, вне зависимости от количества денег, будут носить одни единственные носки и трусы, «пока они не распадутся на атомы».

Издание Foresight News, поговорившее с Бутериным, отметило, что миллиардер известен простотой своего гардероба и образа жизни в целом. В частности, у миллиардера нет собственной недвижимости и периодически он живет в коммунах с единомышленниками по развитию проекта Ethereum.

Состояние Бутерина значительно колеблется вместе с курсом криптовалюты Ethereum. Долларовым миллиардером он впервые стал в 2021 году, когда цена альткоина обновила исторический максимум на отметке в 3,2 тысячи долларов. Сейчас его состояние оценивается в более чем 700 миллионов долларов.

Бутерин родился в подмосковной Коломне, его отец — компьютерный ученый. В шесть лет будущий миллиардер вместе с родителями переехал в Канаду, где получил гражданство, а также учился в школе и поступил в Университет Ватерлоо. Вместе с этим он увлекался технологиями и, в частности, криптовалютами.

В 2014 году Бутерин бросил университет и посвятил себя разработке собственной криптовалюты. Уже в следующем году состоялся запуск Ethereum.

