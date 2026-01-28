EN
В Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

2 минуты чтения 01:09 28 января

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы решить вопрос спорных территорий Донецкой области и контроля над Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он добавил, что именно эти два вопроса до сих пор остаются нерешенными и встречают больше всего сопротивления во время мирных переговоров. Однако Зеленский готов лично встретиться с Путиным, если это поможет устранить дипломатические преграды для прекращения войны.

Сибига также отметил, что переговоры продвигаются крайне тяжело, но при этом российская сторона подошла намного серьезнее к трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби.

«Мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень сфокусированы», — заявил Сибига.

Отдельно, по словам Сибиги, представители военного блока обсуждали в Абу-Даби параметры остановки огня и возможные способы верификации перемирия. Однако по их итогам Кремль все равно усомнился в успехе переговоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что впереди много работы и было бы ошибочно «рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине».

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США продлились два дня и завершились 24 января. Украинские чиновники рассказали, что встречи были «позитивными» и «конструктивными». Зеленский позже подтвердил, что переговоры могут продолжиться «в ближайшие дни».

Как писал Axios, стороны обсудили территориальный вопрос, в том числе спор вокруг территории Донбасса, вопрос контроля над Запорожской АЭС, а также возможные шаги, которые потребуются от воюющих сторон, чтобы гарантировать окончание войны.

