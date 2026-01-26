EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне назвали виновных в начале войны с Украиной

2 минуты чтения 12:35 | Обновлено: 12:40

Научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков дал интервью немецкой газете Spiegel, в котором рассказал, что большинство россиян хотели бы завершения войны в Украине, но многие из них не готовы смириться с потенциальным выводом российских войск из оккупированных украинских территорий. Также социолог рассказал, кого россияне обвиняют в начале войны.

Гудков считает, что практически никто в России не винит в начале войны Украину. Такого мнения придерживаются лишь 16–17% россиян, в то время как большинство, около 70%, обвиняют в начале боевых действий НАТО, а 80% — США. Ответственность на Россию возложили только 6–8% опрошенных.

По словам Гудкова, 66% россиян поддержали прошедшие 23 и 24 января в Абу-Даби трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и США, и только 26% россиян выступили за продолжение войны — этот показатель оказался самым низким с 2022 года, отметил Гудков.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

По его словам, россияне больше верят в то, что завершению войны поспособствует президент США Дональд Трамп, нежели Владимир Путин, который, вероятно, захочет продолжать войну вне зависимости от числа жертв и объема разрушений. В то же время в Трампе россияне видят президента, который понимает интересы России и готов оказывать давление на Украину.

В то же время россияне не готовы к возможному компромиссу при заключении мирного соглашения, добавил Гудков. По его данным, около 70% россиян одобрили бы прекращение боевых действий в ближайшее время, но 60% не хотят вывода российской армии из оккупированных регионов.

«Путину удалось переосмыслить войну в Украине, которую он первоначально объявлял борьбой за денацификацию соседней страны, как войну против всего Запада», — объяснил социолог такое противоречие.

Он добавил, что Путин начал работать над созданием враждебного настроя россиян по отношению к западным странам еще в 2003 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве