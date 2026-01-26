Россияне назвали виновных в начале войны с Украиной

Научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков дал интервью немецкой газете Spiegel, в котором рассказал, что большинство россиян хотели бы завершения войны в Украине, но многие из них не готовы смириться с потенциальным выводом российских войск из оккупированных украинских территорий. Также социолог рассказал, кого россияне обвиняют в начале войны.

Гудков считает, что практически никто в России не винит в начале войны Украину. Такого мнения придерживаются лишь 16–17% россиян, в то время как большинство, около 70%, обвиняют в начале боевых действий НАТО, а 80% — США. Ответственность на Россию возложили только 6–8% опрошенных.

По словам Гудкова, 66% россиян поддержали прошедшие 23 и 24 января в Абу-Даби трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и США, и только 26% россиян выступили за продолжение войны — этот показатель оказался самым низким с 2022 года, отметил Гудков.

По его словам, россияне больше верят в то, что завершению войны поспособствует президент США Дональд Трамп, нежели Владимир Путин, который, вероятно, захочет продолжать войну вне зависимости от числа жертв и объема разрушений. В то же время в Трампе россияне видят президента, который понимает интересы России и готов оказывать давление на Украину.

В то же время россияне не готовы к возможному компромиссу при заключении мирного соглашения, добавил Гудков. По его данным, около 70% россиян одобрили бы прекращение боевых действий в ближайшее время, но 60% не хотят вывода российской армии из оккупированных регионов.

«Путину удалось переосмыслить войну в Украине, которую он первоначально объявлял борьбой за денацификацию соседней страны, как войну против всего Запада», — объяснил социолог такое противоречие.

Он добавил, что Путин начал работать над созданием враждебного настроя россиян по отношению к западным странам еще в 2003 году.