Политика

СМИ раскрыли детали мирных переговоров России с Украиной и США

2 минуты чтения 13:52 | Обновлено: 14:08

На прошедших 23 и 24 января в Абу-Даби переговорах между российской, украинской и американской делегациями стороны обсудили территориальный вопрос, в том числе спор вокруг территории Донбасса, вопрос контроля над Запорожской АЭС, а также возможные шаги, которые потребуются от воюющих сторон, чтобы гарантировать окончание войны. Об этом пишет Axios.

«В ходе встречи обсуждались все вопросы. Никто из участников не был разочарован дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса без обсуждения, и нам не пришлось на кого-либо давить. Мы видели, что все присутствующие проявляли большое уважение, потому что они действительно искали решения», — рассказал изданию неназванный американский чиновник.

По его словам, в конце второго дня переговоров стороны отправились на совместный обед и «выглядели почти как друзья». В то же время неназванный украинский чиновник заявил, что, хотя был достигнут «значительный прогресс», до сих пор неясно, действительно ли Владимир Путин хочет закончить войну и предоставит ли он своим переговорщикам полномочия для заключения соглашения.

Кроме того, один из американских чиновников допустил скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Politico также пишет со ссылкой на американских чиновников, что на переговорах обсуждались экономические и военные вопросы, а также споры о том, какая часть украинской территории останется под контролем России. Издание отмечает, что пока неясно, кто будет принимать участие в следующем этапе переговоров, который предварительно запланирован на 1 февраля.

«Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира, например, план процветания Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые сделки с США. Очевидно, что сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но мы хотим создать основу, которая положит начало новой парадигме, позволяющей начать укреплять доверие путем демонстрации реальной деэскалации», — рассказал Politico американский чиновник.

В свою очередь, The Times сообщает, что России пришлось соглашаться с позицией США по территориальным вопросам. «Мы надеялись сначала получить какие-то обязательства по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось согласиться с американцами», — передает издание слова российского внешнеполитического эксперта. По его мнению, Москва вынуждено согласилась на переговоры.

