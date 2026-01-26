Кремль усомнился в успехе переговоров России с США и Украиной

В Кремле не ждут больших результатов от трехсторонних переговоров с Украиной и США. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы», — сказал он. В то же время Песков отметил, что Кремль намерен продолжать переговорную работу. «Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь», — пояснил он.

При этом спикер Кремля призвал не говорить об отдельных положениях переговорного процесса по Украине, заявив, что «это неверно». Пресс-секретарь Путина также сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет на следующей неделе, но не назвал конкретной даты.

Кроме того, Песков не исключил возможности новых встреч Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, оговорившись, что пока таких контактов не запланировано. «В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи, каналы по диалогу с американской стороной позволяют моментально фактически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне», — пояснил он.

Накануне Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что для «быстрого продвижения» к заключению мирной сделки по Украине нужна «имплементация» разработанной на переговорах Путина и Трампа в Анкоридже формулы.

По его словам, во время переговоров на Аляске на Путин и Трамп выработали некую формулу решения территориального вопроса в Украине. Однако ее деталей спикер Кремля не раскрыл.