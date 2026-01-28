Рассказ шестилетней девочки о пьющем вино ребенке завирусился в сети

Шестилетняя американка из штата Нью-Джерси по имени Скаут Хаскел написала маленькую книгу под названием «Ребенок, который выпил вина». Родители показали в соцсетях эту книгу, и ролик стал популярным, набрав почти полмиллиона просмотров.

По словам родителей Скаут, Кита Хаскела и Бетани Холл, идея написать книгу появилась у их дочери во время их визита к родственникам на праздники. Пока взрослые беседовали за бокалом вина, девочка сидела за детским столом, занимаясь писательством и рисованием.

Внезапно Скаут подошла к родителям «с полностью законченной книгой». «Она написала мгновенный бестселлер за два часа!» — отметила Бетани. Издание People пишет, что книга девочки представляет собой несколько страниц с рисунками и поучительной историей о том, что происходит с девочкой, когда она употребляет вино.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

Книга начинается с истории девочки по имени Скаут, которой мама запретила пить вино. На дне рождения девочка решила проигнорировать это правило. «Во время ужина она пила вино. И она напилась», — написала девочка, а ее семья подчеркнула, что в реальности такой истории не было. К концу книги героиня усвоила урок и сказала: «Мне плохо, мама».

Бетани рассказала, что она несколько дней думала о произведении своей дочери, а затем попросила мужа записать на видео, как она читает книгу дочери. Видео выложили в соцсети, и оно стало вирусным.

«Обычно мы не показываем своих детей. Но меня это так рассмешило, и мою семью тоже, что я подумала: это такая маленькая радость и понятный всем смысл — почему бы не поднять людям настроение?» — рассказала Бетани.

В комментариях Кита и Бетани спросили, будут ли они публиковать книгу, но те пока не знают ответа на этот вопрос. Тем временем, Скаут уже написала две новые книги: «Ребенок, который выпил кофе» и «Ребенок, который выпил пива». В обеих, по словам родителей, девочка пишет про опасности употребления детьми продуктов, предназначенных для взрослых.