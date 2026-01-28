EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Рассказ шестилетней девочки о пьющем вино ребенке завирусился в сети

4 минуты чтения 09:01 | Обновлено: 09:16

Шестилетняя американка из штата Нью-Джерси по имени Скаут Хаскел написала маленькую книгу под названием «Ребенок, который выпил вина». Родители показали в соцсетях эту книгу, и ролик стал популярным, набрав почти полмиллиона просмотров. 

По словам родителей Скаут, Кита Хаскела и Бетани Холл, идея написать книгу появилась у их дочери во время их визита к родственникам на праздники. Пока взрослые беседовали за бокалом вина, девочка сидела за детским столом, занимаясь писательством и рисованием.

Внезапно Скаут подошла к родителям «с полностью законченной книгой». «Она написала мгновенный бестселлер за два часа!» — отметила Бетани. Издание People пишет, что книга девочки представляет собой несколько страниц с рисунками и поучительной историей о том, что происходит с девочкой, когда она употребляет вино.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Книга начинается с истории девочки по имени Скаут, которой мама запретила пить вино. На дне рождения девочка решила проигнорировать это правило. «Во время ужина она пила вино. И она напилась», — написала девочка, а ее семья подчеркнула, что в реальности такой истории не было. К концу книги героиня усвоила урок и сказала: «Мне плохо, мама».

Бетани рассказала, что она несколько дней думала о произведении своей дочери, а затем попросила мужа записать на видео, как она читает книгу дочери. Видео выложили в соцсети, и оно стало вирусным. 

«Обычно мы не показываем своих детей. Но меня это так рассмешило, и мою семью тоже, что я подумала: это такая маленькая радость и понятный всем смысл — почему бы не поднять людям настроение?» — рассказала Бетани.

В комментариях Кита и Бетани спросили, будут ли они публиковать книгу, но те пока не знают ответа на этот вопрос. Тем временем, Скаут уже написала две новые книги: «Ребенок, который выпил кофе» и «Ребенок, который выпил пива». В обеих, по словам родителей, девочка пишет про опасности употребления детьми продуктов, предназначенных для взрослых.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть