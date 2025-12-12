EN
Криминал

Россиянин развращал детей и подталкивал их к суициду

2 минуты чтения 08:15

Суд в Москве вынес приговор мужчине из Ставропольского края, чье имя не называется. Его признали виновным по статьям о развратных действиях и склонении к самоубийству. Об этом сообщила пресс-служба московского Следственного комитета.

В сообщении сказано, что в 2023 году фигурант, находясь в Москве, познакомился с тремя школьницами в соцсетях. Для этого он использовал вымышленные имена. Мужчина стал переписываться с девочками и заявил, что хочет встретиться со школьницами и «совершить с ними действия сексуального характера».

«Кроме того, в период с июня по август 2023 года в ходе переписки в социальной сети фигурант убеждал нескольких лиц, в том числе несовершеннолетних, совершить с ним совместное самоубийство», — говорится в пресс-релизе СК.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Эти переписки обнаружили в ходе комплекса следственных мероприятий в телефоне мужчины. В СК добавили, что силовики провели ряд других экспертиз. Мужчину приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что работник детского сада в Лондоне признался в сексуализированном насилии над детьми, за которыми он присматривал. На его устройствах нашли «значительное количество непристойных изображений и видеозаписей с детьми», которые фигурант снимал на рабочий iPad. После этого он накладывал на записи музыку и спецэффекты и рассылал их коллегам.

В начале декабря также стало известно, что учителя из воронежской школы обвинили в педофилии. Учащиеся рассказали, что мужчина трогал девочек за интимные места, а мальчиков пытался уличить в гомосексуальности. При этом, чтобы избежать ответственности, учитель якобы позвал одну из пострадавших замуж.

