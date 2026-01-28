Избитая до потери памяти модель примирилась со своим партнером

Модель и блогер из Краснодарского края 33-летняя Анжелика Тартанова пошла на мировую с избившим ее бывшим партнером Дмитрием Кузьминым. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката модели Олега Середу, а также телеграм-каналы «112» и Shot.

«Согласовано мировое. Виновник начал оказывать помощь, непосредственно, потерпевшей», — заявил адвокат Тартановой. Отмечается, что ранее защита модели подала апелляцию на решение суда отправить Кузьмина под домашний арест по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным Shot, эту жалобу отозвали. Середа утверждает, что это произошло по желанию самой Тартановой. Теперь модель должна получить от экс-партнера оплату своего лечения и моральную компенсацию.

О пропаже Тартановой в Москве стало известно в декабре прошлого года. Модель перестала выходить на связь еще в ноябре, и ее сестра обратилась в полицию. Вскоре Тартанову нашли в одной из московских больниц. По данным СМИ, она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Модель не могла говорить и частично потеряла память.

СМИ сообщили, что Тартановой провели трепанацию черепа после избиения, у нее начался отек мозга. Отмечалось, что модель смогла сама вызвать скорую и рассказала медикам о случившемся. Mash писал, что в больнице у Тартановой также начались галлюцинации и судороги: она срывала с себя датчики и пыталась сбежать.

В середине декабря подозреваемого в избиении Тартановой после ссоры мужчину, 41-летнего Дмитрия Кузьмина, отправили под домашний арест. По словам подруги модели, Кузьмин запрещал ей общаться с семьей и «относился как к кукле». Shot также писал, что у мужчины уже была судимость за разбой.