EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: пропавшую в Москве модель нашли в тяжелом состоянии без способности говорить

2 минуты чтения 13:38 | Обновлено: 14:42
СМИ: пропавшую в Москве модель нашли в тяжелом состоянии без способности говорить

Пропавшая в Москве модель и блогер из Краснодарского края 33-летняя Анжелика Тартанова обнаружилась в одной из московских больниц, пишет телеграм-канал Baza. Она находится в отделении нейрохирургии и не может говорить.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Baza утверждает, что в больницу Тартанова поступила в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимационное отделение. Модель находится в заведении уже две недели, за ней наблюдают врачи. Телеграм-канал «112» сообщает, что Анжелика прибыла в больницу без сознания. По предварительной информации, ее избили.

Ранее об исчезновении Тартановой написали телеграм-каналы Mash, Shot и «Комсомольская правда».  Женщина перестала выходить на связь с близкими в конце ноября, в это же время в ее соцсетях вышли последние публикации. Сестра Анжелики подала заявление в полицию, однако за прошедшее время семья девушки не получала новой информации о судьбе пропавшей.

Медленно шел и поиск свидетелей, которые могли бы рассказать подробности о поведении Тартановой перед исчезновением. «Комсомольская правда» со ссылкой на сестру Анжелики пишет, что ее партнер запрещал женщине общаться с другими людьми.

Журналисты пишут, что мужчину зовут Андрей, и со ссылкой на сестру пропавшей отмечают, что семья Анжелики рассчитывает, что его найдут, поскольку один из номеров телефона Тартановой оформлен на него.

В свою очередь, Mash и Shot сообщают, что партнера Тартановой зовут Дмитрий. Девушка якобы скрывала его имя, а узнать его удалось лишь после того, как близкие Анжелики посетили место ее проживания.

Телеграм-каналы также утверждают, что мужчина запрещал ей встречаться с подругами, а отправленные в первые дни после исчезновения сообщения кто-то читал. Телефон девушки был обнаружен в квартире вместе с личными вещами и паспортом.

В тексте Mash упоминается, что Анжелика рассказала подругам, что в конце ноября поссорилась со своим партнером и съехала из квартиры в Москве-Сити. Shot отмечает, что семья Тартановой никогда не видела фотографий ее партнера, а сама девушка не знакомила их с ним.

Родственники Анжелики считают, что к исчезновению женщины может быть причастен именно ее партнер, поскольку он не выходит на связь и не занимается поисками. Shot пишет, что две недели назад ее видели в компании неизвестного мужчины — в тексте не сообщается, был ли это Дмитрий, Андрей или какой-либо другой человек, который мог знать Анжелику долгое время.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Фото: @model_moskva__m / Instagram

Посмотрите другие материалы

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд