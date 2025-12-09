СМИ: пропавшую в Москве модель нашли в тяжелом состоянии без способности говорить

Пропавшая в Москве модель и блогер из Краснодарского края 33-летняя Анжелика Тартанова обнаружилась в одной из московских больниц, пишет телеграм-канал Baza. Она находится в отделении нейрохирургии и не может говорить.

Baza утверждает, что в больницу Тартанова поступила в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимационное отделение. Модель находится в заведении уже две недели, за ней наблюдают врачи. Телеграм-канал «112» сообщает, что Анжелика прибыла в больницу без сознания. По предварительной информации, ее избили.

Ранее об исчезновении Тартановой написали телеграм-каналы Mash, Shot и «Комсомольская правда». Женщина перестала выходить на связь с близкими в конце ноября, в это же время в ее соцсетях вышли последние публикации. Сестра Анжелики подала заявление в полицию, однако за прошедшее время семья девушки не получала новой информации о судьбе пропавшей.

Медленно шел и поиск свидетелей, которые могли бы рассказать подробности о поведении Тартановой перед исчезновением. «Комсомольская правда» со ссылкой на сестру Анжелики пишет, что ее партнер запрещал женщине общаться с другими людьми.

Журналисты пишут, что мужчину зовут Андрей, и со ссылкой на сестру пропавшей отмечают, что семья Анжелики рассчитывает, что его найдут, поскольку один из номеров телефона Тартановой оформлен на него.

В свою очередь, Mash и Shot сообщают, что партнера Тартановой зовут Дмитрий. Девушка якобы скрывала его имя, а узнать его удалось лишь после того, как близкие Анжелики посетили место ее проживания.

Телеграм-каналы также утверждают, что мужчина запрещал ей встречаться с подругами, а отправленные в первые дни после исчезновения сообщения кто-то читал. Телефон девушки был обнаружен в квартире вместе с личными вещами и паспортом.

В тексте Mash упоминается, что Анжелика рассказала подругам, что в конце ноября поссорилась со своим партнером и съехала из квартиры в Москве-Сити. Shot отмечает, что семья Тартановой никогда не видела фотографий ее партнера, а сама девушка не знакомила их с ним.

Родственники Анжелики считают, что к исчезновению женщины может быть причастен именно ее партнер, поскольку он не выходит на связь и не занимается поисками. Shot пишет, что две недели назад ее видели в компании неизвестного мужчины — в тексте не сообщается, был ли это Дмитрий, Андрей или какой-либо другой человек, который мог знать Анжелику долгое время.