Мир

Испания объявила о масштабной легализации иммигрантов

2 минуты чтения 17:18

Правительство Испании объявило о масштабной кампании по легализации иммигрантов, которые живут и работают в стране без надлежащих документов. Об этом пишут Associated Press и El Mundo.

Сообщается, что такое решение идет вразрез с антимиграционной политикой, которая наблюдается в США и во многих странах Европы. Министр миграции Эльма Саис заверила, что власти внесут изменения в миграционное законодательство в ускоренном порядке. По ее словам, иммигрантам предоставят ВНЖ на один год, а также разрешение на работу.

По разным оценкам, эта мера затронет от 500 тысяч до 800 тысяч человек. В основном, это граждане стран Латинской Америки и Африки, работающие в сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. 

Сообщается, что право на участие в масштабной кампании по легализации получат иностранцы, прибывшие в Испанию до 31 декабря 2025 года и прожившие в стране не меньше пяти месяцев до этой даты. Они также должны будут предоставить справку о несудимости.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

Саис подчеркнула, что заявления на легализацию иммигранты смогут подать с апреля до конца июня. «14% застрахованных в системе социального обеспечения — иностранцы. Это делает бесспорным их положительный вклад в общество в целом. Легализация приведет к увеличению налоговых поступлений, а также к росту доходов пенсионной системы. Реальное и положительное влияние мы видим каждый день», — сказала министр.

Решение властей Испании о масштабной легализации иммигрантов может положительно повлиять и на судьбу россиян, живущих там, заявила «Агентству»  основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова. С ней согласился и неназванный представитель Ассоциации Свободных Россиян Испании, который напомнил, что проживающие в стране «антивоенные россияне находятся в подвешенном статусе с 2022 года».

Как сообщает El Mundo, последняя масштабная кампания по легализации иммигрантов в Испании прошла в 2005 году. Тогда правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро предоставило легальный статус более 500 тысячам людей. В 2024 году в парламент был внесен аналогичный законопроект, но его рассмотрение затянулось.

