Криминал

Россиянин зарезал жену и бросился с 17 этажа

2 минуты чтения 09:46

Житель Сергиева Посада зарезал свою супругу, ранил пришедшую на помощь соседку и выпрыгнул из окна 17 этажа. Об этом сообщили телеграм-канал «112» и «Газета.ру» со ссылкой на очевидцев произошедшего. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки.

Shot уточнил, что инцидент произошел в ЖК «Виктория Парк» накануне около двух часов дня. По данным «112», в момент нападения в квартире находился ребенок, он не пострадал. Соседку, которую мужчина ранил в ходе нападения на жену, увезла скорая помощь. Как утверждает «112», она работает учительницей начальных классов.

Свидетельница произошедшего Ангелина рассказала, что рядом с телом погибшей женщины лежал нож, а на лестничной клетке было много крови. В Следственном комитете рассказали, что мужчина нанес несколько сильных ударов ножом своей супруге, после чего та выбежала из квартиры и попыталась позвать на помощь соседей. Пострадавшая соседка открыла ей дверь, после чего нападавший нанес ей ранения.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

«Криков не было, шума не было. В этой квартире, как соседи по площадке говорят, всегда были тишина и покой. Я поднялась наверх, когда написали в чате: “Помогите, убивают соседку”. Когда поднялась, там уже лежал труп женщины в крови, рядом нож», — рассказала Ангелина. По ее словам, она сразу позвонила в экстренную службу и больше не поднималась на лестничную площадку, где жили нападавший и его жена.

Ранее жителя Казахстана обвинили в убийстве его беременной гражданской супруги, пока их дочь спала рядом на кровати. Женщина умерла от потери крови, а ее мужа задержала полиция.

