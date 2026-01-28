Россиянин зарезал жену и бросился с 17 этажа

Житель Сергиева Посада зарезал свою супругу, ранил пришедшую на помощь соседку и выпрыгнул из окна 17 этажа. Об этом сообщили телеграм-канал «112» и «Газета.ру» со ссылкой на очевидцев произошедшего. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки.

Shot уточнил, что инцидент произошел в ЖК «Виктория Парк» накануне около двух часов дня. По данным «112», в момент нападения в квартире находился ребенок, он не пострадал. Соседку, которую мужчина ранил в ходе нападения на жену, увезла скорая помощь. Как утверждает «112», она работает учительницей начальных классов.

Свидетельница произошедшего Ангелина рассказала, что рядом с телом погибшей женщины лежал нож, а на лестничной клетке было много крови. В Следственном комитете рассказали, что мужчина нанес несколько сильных ударов ножом своей супруге, после чего та выбежала из квартиры и попыталась позвать на помощь соседей. Пострадавшая соседка открыла ей дверь, после чего нападавший нанес ей ранения.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

«Криков не было, шума не было. В этой квартире, как соседи по площадке говорят, всегда были тишина и покой. Я поднялась наверх, когда написали в чате: “Помогите, убивают соседку”. Когда поднялась, там уже лежал труп женщины в крови, рядом нож», — рассказала Ангелина. По ее словам, она сразу позвонила в экстренную службу и больше не поднималась на лестничную площадку, где жили нападавший и его жена.

Ранее жителя Казахстана обвинили в убийстве его беременной гражданской супруги, пока их дочь спала рядом на кровати. Женщина умерла от потери крови, а ее мужа задержала полиция.