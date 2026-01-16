Мужчину обвинили в убийстве беременной жены рядом с их пятилетней дочерью

Жителя Казахстана из села Рыскулово Алматинской области заподозрили в убийстве своей гражданской супруги. В этот момент рядом с ними была их пятилетняя дочь. Об этом сообщил фонд «НеМолчи» со ссылкой на коллег погибшей. Позже в полиции сообщили о задержании мужчины.

Коллеги погибшей Жазиры написали в своем обращении в фонд, что женщина была беременна. По их словам, 45-летний мужчина, чье имя не называется, зарезал супругу, и та умерла от потери крови. В этот момент их пятилетняя дочь спала на кровати «рядом с мамой, истекающей кровью».

В полиции рассказали, что мужчину задержали на месте случившегося, его отправили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, перед нападением между супругами произошла ссора.

«Предварительно установлено, что мужчина нанес женщине два ножевых ранения. Спустя несколько часов она скончалась. Родственники нашли раненую пострадавшую», — заявили в полиции.

Там сообщили о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга преследовал свою бывшую партнершу, которая работала стюардессой, и зарезал ее ножницами в отеле Дубая, облив зеленой краской. По данным СМИ, в России погибшая несколько раз вызывала на петербуржца полицию из-за побоев, но затем каждый раз забирала заявление. Утверждалось, что мужчина был против перехода стюардессы на работу на частных рейсах, связывая ее с эскортом. В один из дней он выследил девушку в Дубае и пробрался в ее номер.