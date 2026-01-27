В Удмуртии 63-летний пенсионер годами совращал малолетнюю крестницу, которую заманивал к себе в дом наличием компьютера. По информации Объединенной пресс-службы судов республики, педофил показывал ребенку порнографическое аниме, а затем совершал насильственные действия сексуализированного характера.

Дело рассматривал Сарапульский районный суд. По версии следствия, житель Каракулинского района, который называет себя «дядей Федей», каждое лето приглашал к себе крестницу. Девочке на тот момент было меньше 14 лет. Сообщается, что в течение трех лет пенсионер «показывал ей порнографические мультфильмы-аниме, осуществлял иные действия сексуального характера, направленные на удовлетворение своих низменных потребностей».

«Проведенной в ходе следствия комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизой было установлено, что подсудимый обнаруживает расстройство, не исключающее вменяемости, в виде расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии», — говорится в пресс-релизе Объединенной пресс-службы судов республики.

Пенсионера признали виновным в насильственных действиях сексуализированного характера и приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По решению суда, в колонии педофил должен будет пройти лечение у врача-психиатра. Сообщается, что во время суда «дядя Федя» не признал свою вину.

Ранее Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что житель Барнаула годами насиловал своих несовершеннолетних дочерей и угрожал убить их мать, если они расскажут ей о происходящем.

По данным СК, отец также пинал дочерей, бил их по голове и телу разными предметами, а затем заставлял вставать на колени в угол, в котором была рассыпана соль. Насильника приговорили к 20 годам лишения свободы.