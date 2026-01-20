EN
Криминал

Многодетный отец насиловал своих дочерей и угрожал убить их мать

2 минуты чтения 08:37

Житель Барнаула на протяжении нескольких лет сексуализированно насиловал своих несовершеннолетних дочерей и угрожал убить их мать, если они решатся рассказать ей о происходящем. Об этом пишет управление Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Также мужчина избивал девочек руками и ногами, бил их по голову и телу другими предметами, заставлял вставать на колени в угол, в котором была насыпана соль. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима, каждая из его дочерей получит по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в силу.

СК отмечает, что мужчина прожил в браке с супругой 18 лет, они воспитавали шестерых общих детей. Свои действия в отношении дочерей он считал «воспитанием» и наказывал их таким образом даже за незначительные проступки.

Сексуализированное насилие в отношении двух дочерей 2007 и 2009 годов рождения он применял с 2022 по 2024 год. Девочки решили рассказать о происходившем матери спустя два года. После этого СК провел расследование и предъявил мужчине обвинение по статьям об истязании несовершеннолетних, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию детей (п. «б» ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 131, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК).

Ранее управление СК по Воронежской области рассказало о жителе Борисоглебска, которого признали виновным в сексуализированном насилии над несовершеннолетними детьми, которым на момент совершения преступления было семь лет и три года. Мужчина насиловал собственных дочерей более двух лет, об этом стало известно после того, как одна из девочек пожаловалась на происходящее своему дедушке.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, обязал выплатить полтора миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба и запретил работатать с детьми 10 лет. В местах лишения свободы он будет принудительно наблюдаться у психиатра.

