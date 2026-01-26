EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Стали известны подробности ареста Паши Техника за наркотики

2 минуты чтения 15:42

Наркотики, из-за которых скончавшийся в прошлом году популярный российский рэпер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, получил пять лет колонии ему подбросили силовики. Об этом, как пишет издание Flow, рассказали участники группы Kunteynir Блев МС (Андрей Хряпин) и Максим Синицын.

По словам Хряпина, он жил с Пашей Техником на одной лестничной клетке и стал свидетелем того, как полицейские приехали задерживать его по наводке. «Мы напротив жили. Мы буквально с утра с Пашей в подъезде покурили, постояли, и он сказал, что к нему должен этот типок прийти, [который его сдал]. А у Паши — он редко дверь закрывал. Что его спасло — он успел захлопнуться», — рассказал музыкант.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

По его словам, Техник закрылся в квартире и успел уничтожить наркотики, которые у него были. «Менты щемились в хату часов 8. Мне в дверь звонили, как понятому. Я Паше звоню, говорю это… Его что спасло, у него бонг стеклянный был. Он его раз — и в унитаз. Потому что дом был окружен. Машина стояла под окнами, ничего не скинуть, и пришлось все в унитаз спускать», — сказал Хряпин.

Однако, несмотря на то, что Техник успел избавиться от нелегальных веществ, его все равно задержали. По словам Хряпина, полицейские принесли наркотики с собой и подбросили их. «Как [мама Паши] тетя Надя рассказала — садятся менты в кресло, встают, а рядом таблетки лежат. При собаке в доме, она бы сожрала эти таблетки. Это менты просто были злые, что так щемились», — предположил музыкант, заключив, что «там подстава была конкретная».

Легенда андеграунда и человек-мем
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
Интернет и мемы16 минут чтения

Задержанного в 2008 году Пашу Техника в 2009 приговорили к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в хранении и распространении наркотиков (ст. 228 УК). Отбыв срок в Карелии, он вышел на свободу в 2013 году.

В марте 2025 года Техника, находившегося на этот момент в Таиланде, госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом. Тогда же в его крови обнаружили наркотики. Позже у музыканта развилась полиорганная недостаточность, СМИ сообщали о 100% поражении легких.

5 апреля Техник умер в больнице на Пхукете. Причиной смерти, как сообщалось, стал септический шок, вызванный острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве