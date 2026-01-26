Стали известны подробности ареста Паши Техника за наркотики

Наркотики, из-за которых скончавшийся в прошлом году популярный российский рэпер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, получил пять лет колонии ему подбросили силовики. Об этом, как пишет издание Flow, рассказали участники группы Kunteynir Блев МС (Андрей Хряпин) и Максим Синицын.

По словам Хряпина, он жил с Пашей Техником на одной лестничной клетке и стал свидетелем того, как полицейские приехали задерживать его по наводке. «Мы напротив жили. Мы буквально с утра с Пашей в подъезде покурили, постояли, и он сказал, что к нему должен этот типок прийти, [который его сдал]. А у Паши — он редко дверь закрывал. Что его спасло — он успел захлопнуться», — рассказал музыкант.

По его словам, Техник закрылся в квартире и успел уничтожить наркотики, которые у него были. «Менты щемились в хату часов 8. Мне в дверь звонили, как понятому. Я Паше звоню, говорю это… Его что спасло, у него бонг стеклянный был. Он его раз — и в унитаз. Потому что дом был окружен. Машина стояла под окнами, ничего не скинуть, и пришлось все в унитаз спускать», — сказал Хряпин.

Однако, несмотря на то, что Техник успел избавиться от нелегальных веществ, его все равно задержали. По словам Хряпина, полицейские принесли наркотики с собой и подбросили их. «Как [мама Паши] тетя Надя рассказала — садятся менты в кресло, встают, а рядом таблетки лежат. При собаке в доме, она бы сожрала эти таблетки. Это менты просто были злые, что так щемились», — предположил музыкант, заключив, что «там подстава была конкретная».

Задержанного в 2008 году Пашу Техника в 2009 приговорили к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в хранении и распространении наркотиков (ст. 228 УК). Отбыв срок в Карелии, он вышел на свободу в 2013 году.

В марте 2025 года Техника, находившегося на этот момент в Таиланде, госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом. Тогда же в его крови обнаружили наркотики. Позже у музыканта развилась полиорганная недостаточность, СМИ сообщали о 100% поражении легких.

5 апреля Техник умер в больнице на Пхукете. Причиной смерти, как сообщалось, стал септический шок, вызванный острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией.